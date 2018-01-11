Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Daha önce medya üzerinden mesajlar veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yüz yüze görüştü. Saat 16.00’da basına kapalı olarak başlayan bu tarihî görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. İttifak yolunda ilk temas olarak değerlendiren zirvede iki liderin genel prensipler üzerinde konuştuğu, uyum kanunları ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve millî duruşun önemine değinerek MHP lideri Bahçeli’ye bir defa daha bu duruşundan dolayı teşekkür ettiği öğrenildi. İki liderin AK Parti’nin uyum kanunları konusundaki taslak çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden bir araya gelebileceği ifade edildi. Görüşmede dış politika konuları ile başta FETÖ olmak üzere terörle mücadelenin de gündeme geldiği, Bahçeli’nin bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık desteğini bir defa daha dile getirdiği belirtildi.