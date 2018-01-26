Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teröristlerin bütün mevzilerinin yerle bir edildiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Biz dünyaya şunu anlatıyoruz. O camide toplanmış dua eden bu insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar. Eğer, yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçik'in önüne çıkın, onunla karşılaşın. Yapamazlar. Bunların işi gücü alçaklık. Nerede savunmasız bir insan varsa nerede sivil bir insan varsa ona zulmederler, onun hayatına kastederler" dedi.

ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya desteğinin "Çok acı ve vahim bir durum" olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

Amerika gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması, bölgede planladığı çalışmaları terör örgütüyle yapması hakikaten Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir. Orada yaşayan masum Arapları, Kürt kardeşlerimizi, Türkmenleri canından bezdiren terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hâle getirilmiştir. Operasyon, planlandığı gibi gidiyor.