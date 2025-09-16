Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kılıçdaroğlu'nu suçlayan Hikmet Çetin'den özür telefonu!

Kılıçdaroğlu'nu suçlayan Hikmet Çetin'den özür telefonu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Kılıçdaroğlu&#039;nu suçlayan Hikmet Çetin&#039;den özür telefonu!
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararının çıkması için üst düzeydekilerle temasta olduğunu iddia etmişti. Dün görülen davanın ertelenmesinin ardından Çetin, Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür dilediğini söyledi.

Dün siyaset dünyası CHP'nin şaibeli kurultayına gözlerini çevirmişti. Kurultay davası sürerken CHP'nin eski Genel Başkanı dikkat çeken bir çıkışa imza atmış, "Kemal Bey'in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hâlâ içeride" ifadelerini kullanmıştı.

Kurultay davasının ardından Çetin, Kılıçdaroğlu'nu aradı.

ÖZÜR DİLEDİ

T24'e konuşan Çetin, telefon görüşmesinde dün Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinden dolayı özür dilediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun "Aramanız ve sözleriniz kıymetli" dediğini aktaran Çetin, "Sayın Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerinin ardından 'normalleşme' sürecine de karşı olduğunu söyledi" dedi.

CHP KURULTAY DAVASI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması yapıldı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, kurultay öncesi görevde bulunan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını talep etti.

CHP'nin avukatlarından Çağlar Çağlayan, "Tüm yargılama boyunca tedbir istemi 9 kez reddedilmiştir. Davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini reddetti. Dava, 24 Ekim saat 10.00'a ertelendi.

