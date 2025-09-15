CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Bahçeli'ye: CHP-MHP koalisyonu başarılı olur

Türk siyasetinin gözü bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden çıkacak ‘CHP kurultayı’ kararında. Kurultay'ın iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olurken geçtiğimiz haftalarda CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, beklenmedik ziyaretler gerçekleştirmişti.

Çetin'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'la görüşmesinin ardında 'kurultay davası' konusu olduğu iddiası kulisleri hareketlendirmişti.

Eski Genel Başkan T24'e verdiği röportajda ziyaretlerinin perde arkasını anlattı.

GÖRÜŞMEDEN ÖNCE ÖZEL'E HABER VERMİŞ

Çetin, Devlet Bahçeli ve Feti Yıldız'la görüşmeden önce Özgür Özel'e haber verdiğini söyledi ve yeniden görüşeceğini açıkladı.

Bahçeli'ye Alparaslan Türkeş'le bir anısını anlattığını söyleyen Çetin, "Ben hala bugün bile CHP ile MHP'nin koalisyonu çok başarılı olacağına inanıyorum" sözleriyle Bahçeli'ye de bunu ima ettiğini ifade etti.

Çetin'in açıklaması şöyle:

Şimdi Sayın Bahçeli’ye bir anımı anlattım. 12 Eylül'de Alparslan Türkeş’i gözaltına aldılar, sonra bıraktılar. Yıllar sonra ben bir gün Ankara Oran’da yürüyüş yaparken kendisiyle karşılaştım. Arkasında beş altı kişiyle, korumalarıyla o da yürüyordu. Türkeş o kısa sohbette bana şöyle dedi: “Eğer 12 Eylül’den önce CHP ile MHP koalisyon yapsaydı, sokaklarda anarşi biterdi ve 12 Eylül olmayabilirdi.” Sonra bana “Siz ne düşünüyordunuz?” diye sordu.

Ben dedim ki: “Ben de o sırada kesinlikle böyle düşünüyordum. Vedat Dalokay ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi – MHP koalisyonunun çok şeyi halledeceğini düşünüyordum. Bence de bu yapılabilseydi 12 Eylül de olmayabilirdi.” Sonra ülkücülerin o dönem yaptığı bazı şeyleri eleştirince Türkeş “Her şeyi kontrol edebildiğinizi sanıyorsunuz. Oysa bazı şeyleri ben de kontrol edemedim. Beni de aştılar” dedi.

Ben hala bugün bile CHP ile MHP'nin koalisyonu çok başarılı olacağına inanıyorum. Devlet Bey bu konuda bir şey söylemedi sadece dinledi.