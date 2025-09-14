Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken kare: Boks eldivenleriyle poz verdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dünya Boks Şampiyonu Avni Yıldırım'ı makamında ağırladı. Görüşmenin ardından Bahçeli, üzerinde üç hilal bulunan boks eldivenleriyle poz verdi.

Boksör Avni Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ziyarete ilişkin Instagram hesabından paylaşım yaparak, "Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik." ifadesine yer verdi.

Ziyaret sonrası MHP Genel Başkanı Bahçeli, üzerinde 3 hilal bulunan boks eldivenleri ile poz verdi.

