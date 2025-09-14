MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken kare: Boks eldivenleriyle poz verdi!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dünya Boks Şampiyonu Avni Yıldırım'ı makamında ağırladı. Görüşmenin ardından Bahçeli, üzerinde üç hilal bulunan boks eldivenleriyle poz verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ziyarete ilişkin Instagram hesabından paylaşım yaparak, "Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik." ifadesine yer verdi.
