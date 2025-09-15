Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'de skandallar bitmiyor! İlçe başkanından mide bulandıran şantaj

CHP'de skandallar bitmiyor! İlçe başkanından mide bulandıran şantaj

CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan'ın, yasak ilişki yaşadığı hemşireye şantaj yaptığı ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Arıkan 5 yıl hapisle yargılanıyor.

Skandal olay Antalya'da yaşandı. Evli ve 2 çocuk babası olan CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan'ın yasak ilişki yaşadığı sevgilisine şantaj yaptığı videosu, dava dosyasına girdi. 

Dosyada müştekinin sunduğu deliller arasında WhatsApp ve SMS üzerinden gönderilen tehdit mesajları, uzun telefon görüşme kayıtları yer aldı.

Mahkemeye sunulan mesajların ekran görüntülerinde, sanığın müştekiye "Sen benim menzilimsin, benimsin, senden asla vazgeçmem" şeklinde ifadeler gönderdiği görüldü.

SAPLANTILI MESAJLARI SONA ERMEDİ

Sabah'ın haberine göre, HTS kayıtlarının incelenmesiyle birlikte sanık ile müşteki arasında neredeyse her gün 4 ila 5 saat süren telefon görüşmeleri yapıldığı da ortaya çıktı.

Mahkeme tutanaklarında bu görüşmelerin, sanığın iddia edilen takıntılı davranışlarını destekler nitelikte olduğu kayda geçti.

Olayın mağduru 46 yaşındaki Ş. A. İse "Sürekli saplantılı mesajlarla taciz etti. Gizlice kayda aldığı görüntüleri şantaj için kullanıp, psikolojik işkence yaptı.

Bu görüntülerle beni tehdit ederek, 'Benimle devam etmezsen bunları ailene yollar, çocuklarına gösteririm, internete yayarım' dedi. Defalarca "hayır" dememe rağmen zorlamaya devam etti.

Rızam dışında fantezi adı altında baskı kurdu, bana zorla sözler söylettirmeye çalıştı. Hayatım altüst oldu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

 

