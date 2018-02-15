Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde Millî Mutabakat Komisyonu ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi çalışmalarını yürüten komisyon vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak önceki akşam, Millî Mutabakat Komisyonu üyelerini kabul etti. Görüşmeyle ilgili bilgi veren AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, komisyonun çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’a sunum yaptıklarını bildirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, önceki gün Meclis’te yaptığı açıklamada Millî Mutabakat Komisyonuna ilişkin, “İki komisyon başkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta olur” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü gündeminde ise bu sefer Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik uyum kanunları ile ilgili çalışmaları yürütecek komisyon yer aldı. Erdoğan’ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, dün AK Parti Genel Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında saat 12.10’da toplandı. Toplantıda, her hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan’a aktarıldı. Toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmak üzere oluşturulan komisyon, ilk toplantısını 17 Ocak’ta yapmıştı. Bu kapsamda “Yürütmenin Yapılandırılması Komisyonu”, “Kamu Personel Rejimi Komisyonu”, “Yerel Yönetimler Komisyonu”, “Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması Komisyonu” ve “Meclis İç Tüzük Komisyonu” isimleri altında 5 komisyon kurulmuştu. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in yanı sıra komisyon üyeleri de katıldı.