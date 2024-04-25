Memleket Partisi'nden olağan kurultay kararı

Muharrem İnce'nin Genel Başkanlık koltuğunda oturduğu Memleket Partisi, olağan kurultay kararı aldı.

Memleket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda olağan kurultay kararı alındığı açıklandı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Memleket Partisi'nin Parti Meclisi (PM) ve il başkanları toplantısı, Genel Başkan Muharrem İnce başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararla, parti içi seçimler için olağan kurultay süreci başlatıldı.