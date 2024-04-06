Muharrem İnce duyurdu: Seçimlerde yüzde 0.17 oy alan Memleket Partisi küçülmeye gidiyor

Yerel seçimlerdeki başarısızlığın ardından peş peşe istifaların geldiği Memleket Partisi, küçülme kararı aldı. Haberi duyuran parti lideri Muharrem İnce, "Sadece üyelerinin bağışları ile ayakta duran bir parti olarak masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık" ifadeleriyle parti binalarının küçültülüp, dijital platformlardaki varlıkların artırılacağını söyledi.

Geçen hafta sonu yapılan yerel seçimlerde Memleket Partisi umduğunu bulamadı. Partideki başarısızlık sonrası parti sözcüsü İpek Özkal Sayan ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Özalp gibi isimler istifa etti.

Parti Genel Başkanı Muharrem İnce, istifalar ve seçimlerin ardından ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı. X hesabından yazılı açıklama ve bir video paylaşan İnce, 31 Mart seçimlerinde CHP'nin başarısını seçmenin 'AK Parti karşısındaki en güçlü adaya oy verme eğilimi' ile gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İnce'nin X hesabından "Yola devam" notuyla paylaştığı videoda yaptığı açıklama şöyle:

'YARIŞ ADİL DEĞİL'

Kutuplaşan siyasette seçmen en istediğine değil en istemediğinin karşısındaki en güçlü adaya oy verdi. Bu kutuplaşan siyasette adil ve demokratik bir yarış söz konusu olmamıştır.

'MİLLETE KÜSECEK DEĞİLİZ'

Memleket Partisi kurulduğu günden beri sadece doğruları söylemiş, söylediklerinin de doğru olduğu zaman içinde ortaya çıkmıştır. İktidardaki parti ve başkanına en sert eleştirilerini yaparken muhalefete de uyarı ve eleştirilerini yapmıştır.

İyi işin alameti gönlün emin oluşudur derler. Gönlümüz yaptığımız işten emindir. Dolayısıyla bundan, yürüdüğümüz yoldan vazgeçecek değiliz. Millete kızacak küsecek değiliz. Nefesimiz olduğu sürece milletimize doğruları söylemeye, yanlış gördüklerimizi dillendirmeye devam edeceğiz. Kötülerin kazanması için gerekli olan tek şey, iyilerin hiçbir şey yapmamasıdır. Biz hiçbir şey yapmayanlardan olmayacağız. Atatürk'ün yolunda akıl, ahlak ve adalet demeye ısrarla devam edeceğiz. Türkiye'nin çoban ateşini söndürmeyeceğiz. Yaşama sevincini ve geleceği olan ümidimizi hep canlı tutacağız. yaşasın cumhuriyet, yaşasın memleket.

KÜÇÜLECEKLER

Öte yandan yazılı açıklamasında sadece üyelerinin bağışları ile ayakta durduklarını hatırlatan İnce, "Hazine yardımı, belediye avantası, müteahhit payı almayan, sadece üyelerinin bağışları ile ayakta duran bir parti olarak masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. Zaten iletişim olanaklarının bu kadar arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluktur. Parti binalarını küçültüp, dijital platformlardaki varlığımızı artıracağız. Partimizin karar alma mekanizmalarını daha fazla dijitalleştireceğiz. Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayacağız. Gençlerle ve kadınlarla olan bağlarımızı güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi yerel seçimde 0,17 oy oranında kalmış ve bir belde kazanmıştı.