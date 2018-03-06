Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Seçim güvenliği” başlığı ile gelen CHP heyeti BBP ile ittifakı masaya yatırdı. BBP ile ittifak zemini arama ziyaretinden CHP heyeti eli boş döndü. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, görüşme sırasında Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu oluşan CHP heyetinin “ittifak zemini yoklamaları”na karşılık “Cumhur İttifakı’nın sonuna kadar arkasındayız” cevabını verdi. Tunç, “Büyük Birlik Partisi bugüne kadar yönetimde istikrarı, temsilde adaleti savunan bir parti olmuştur. Cumhur İttifakı’na sonuna kadar destek veriyoruz. Barajın sıfırlanmasını temsilde adalet adına sonuna kadar savunan bir hareketiz. Bugün de aynı şeyleri istiyoruz” dedi. CHP heyeti daha sonra DSP ve DTP genel merkezlerini de ziyaret etti.