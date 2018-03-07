Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen ve Türk iş dünyasının liderlerini bir araya getiren CEO Club Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasına, “İşimi eşime devrettim de geldim” diyerek başlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınların elde kalan tek hazine olduğuna vurgu yapan Zeybekci, “Kendi işimizdeyken kendi üretim tesisimizdeyken çok severdim teknolojiyi, yenilikleri, ürün geliştirmeyi, tasarımı, tasarım ile ilgili programları kullanmayı da becermeye çalışırdım. Bu vesileyle, ‘işi kime devrettiniz de geldiniz’ denilince, dedim ki; işimi eşime devrettim de geldim. Yaklaşık olarak bin 60 civarında çalışanımızın olduğu işlerimiz hala devam ediyor. 2004 yılında Denizli Belediye Başkanlığı’na başladığımız andan itibaren tekstilden başladı sonra diğer alanlarda da işlerin başında olmaya çalışıyor. Ama tabii ki profesyonel arkadaşlarımız var o işlerin başında. Bazı işlerimizde de ortaklarımız var onlarla devam ediyoruz. Buradan başta eşim ve tüm değerli hanımefendilerin Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum ve tebrik ediyorum. Kadınlarımız elimizdeki en önemli hazinemiz. Çünkü erkekler kısmında yolun sonuna doğru geldik. Kullanabileceğimiz tüm kapasiteleri kullandık elden gelen bu kadar. Onun için şimdi elde kalan tek hazinemiz kadınlarımız” ifadelerini kullandı.

“Artık ihracatta 50’li rakamları geride bırakacağız”



Türkiye’nin, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu söyleyen Nihat Zeybekci, artık ihracatta 50’li rakamların geride bırakılacağını belirterek, şöyle konuştu:



“Her ne hedeflediysek, tasarladıysak bunların hepsine ulaştık. 1 yıl önceki bugünleri hatırlayın. Dünyanın önde gelen bütün kuruluşları, enstitüleri, derecelendirme kuruluşları Türkiye ile ilgili büyüme ortalamalarını yüzde 2-2,5 aralığında söylüyordu. Hükümetin ekonomi yönetimi ki bizde bunu ilk söyleyenlerdeniz. Mart sonu itibariyle dedik ki; 2017’de Türkiye yüzde 6’nın üzerinde büyüyecek. İhracatını çift haneli artıracak. Çünkü görüyorduk, fırının öbür tarafındaydık. Talepleri, yapmış olduğumuz çalışmaları, yatırım teşvik istek ve taleplerini görüyorduk. İhracatçılarımızla ve yatırımcılarımızla her Allah’ın günü bir araya geliyorduk. Sonuç, Türkiye ne dedi? Türk ekonomisi ne yaptı? Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi oldu. G-20, OECD aklınıza gelen bütün şeylerde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye. 16-17 aydan beri ihracatını üst üste çift haneli artırarak devam ediyor. 142 milyar dolarla başladık şuanda 159 milyar dolardayız. Mart ayında 160 olacak. Artık İhracatta 50’li rakamları geride bırakacağız.”



“Gıda enflasyonu, enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkacak”



Son dönemlerde gündemde olan faiz tartışmalarına da değinen Bakan Zeybekci, yakın gelecekte Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı bir programda yeni bir paket açıklayacaklarını kaydederek, “Ekonomi yönetimi olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bütün bu alanlarda bilerek ve isteyerek planlı çalışmalarımız var. Ama enflasyonla ilgili mücadelemizi de bırakmadık. İyi çalıştık ve iyi hazırlandık. Başbakanımızın yakın bir gelecekte açıkladığı yeni bir paketle gıda enflasyonunu yakın ve orta vadede enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkarmak için çok önemli adımlar atacağız. Bunu da hep beraber göreceğiz” dedi.



“Elektrikli otomotivlerin pillerini Türkiye olarak biz üretmek istiyoruz”



Dünya’nın hızla değiştiğini ve 2020 yılına gelindiğinde dünyadaki otomotiv satışlarının yüzde 20’sinin üzerindeki bir kısmını elektrikli otomotivlerin oluşturacağını söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin hibrit otomotivler için pil ve hammadde üretimine talip olduğunu belirterek, “Almanya’daki yerel mahkemeler 2020’den itibaren dizel motorları yasaklıyor. Hibrit otomotiv üretimi bütün hızıyla devam ediyor. 2020’de dünyadaki otomotiv satışlarının yüzde 20’sinin üzerindeki bir kısmının elektrikli otomotivler olduğunu göreceğiz. İnsansız otomotivleri ve daha birçok yenilikleri göreceğiz. Peki biz otomotivde dünyada 14’üncü büyük, Avrupa’da 5’inci büyük otomotiv üreticisi olarak geleceğe hazırlanıyor muyuz? Artık arabaların karbüratör ihtiyacı olmayacak. Arabaların piston, şaft veyahut da başka şeyler ihtiyacı olmayacak. Benzin deposu ihtiyacı olmayacak. Bildiğimiz ürettiğimiz birçok yedek parçanın 5 yıl sonra birçoğuna belki artık ihtiyaç duyulmayacak. Peki, ne yapıyoruz? Bununla ilgili hazırlanıyoruz. O otomotivlerin pillerini Türkiye olarak biz üretmek istiyoruz. Nikel ve kobaltla ilgili sıfırdan aküdeki kullanımına kadar tüm hammaddesini üreten ülke olacağız yakında” diye konuştu.



“Dünyanın hiçbir ülkesi 15 yılda milli gelirini 4 kat arttırmadı”



Son olarak, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda en hızlı büyüyen ülke olma hedefini dile getiren Bakan Nihat Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:



“Avrupa’nın önümüzdeki 10 yılında Türkiye en hızlı büyüyen ülke olmaya devam edecek. Bu net. Hedefimiz dünyada ilk 10’un içinde olmak. Avrupa’da ilk 3 ekonomiden biri olmak. Bu hedefimize doğru da bilinçli ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Türkiye’ye inanıyoruz ve bugüne kadar Türkiye’ye inanan herkes kazandı. Dünyanın hiçbir ülkesi 15 yılda milli gelirini 4 kat arttırmadı. Önümüzdeki 10 yılda tekrar iki katına artırmak gibi bir potansiyeli bünyesinde barındırmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülke elektrik üretimini ve tüketimini 2 kattan fazla artırmadı son 15 yılda. 32 bin megawattan 84 bin megawatta, önümüzdeki 10 yılda ise bunu 150 bin megawattın üzerine çıkarmak gibi bir zorunluluğu başka hiçbir ülkede yok.”