Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıkkollu’nun şeker hastası olduğunu, ilaçlarının verilmediği ve bu yüzden öldüğünü iddia eden Kılıçdaroğlu, “Herhangi bir suçu var mı yok mu belli değil ama işkence sonucu hayatını kaybediyor. Ailenin tazminat hakkı var, hakkını sonuna kadar aramalı. Biz de o ailenin sonuna kadar yanında olacağız" dedi.

CHP liderine cevap İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi. Gökhan Açıkkollu’nun FETÖ şüphelisi olarak 24 Temmuz 2016'da gözaltına alındığı ve soruşturma sırasında "ByLock" kullandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gözaltı sürecinde beyan ettiği şeker rahatsızlığı sebebiyle ilaçları temin edilmiş ve kullanması sağlanmıştır. Gerek şüpheli Gökhan Açıkkollu gerekse diğer şüpheliler hakkında tahkikat işlemleri devam etmekteyken 28 Temmuz 2016'da rahatsızlanması üzerine nezaretten çıkarılarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Uygulanan tedavi sonrası soruşturma işlemleri devam etmekteyken 5 Ağustos 2016'da tekrar rahatsızlanmış, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir.

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca tanzim edilen 23 Kasım 2016 tarihli rapor içeriğine göre şahsın ölüm sebebinin 'akut miyokard enfarktüsü' sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Açıkkollu’nun 'işkence sebebi ile öldüğüne' ilişkin tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır."

Gökhan Açıkkollu'nun FETÖ'nün sözde ''müdür'' sıfatıyla emniyet personelinden sorumlu olduğu, 15 Temmuz gecesinde polis Habib Ertürk'e ''darbeci askerlere yardımcı olunması" talimatını verdiği belirlendi. Bu talimatın da yerine getirildiği kaydedildi.

EŞİ DE FETÖ SANIĞI

Bu arada Gökhan Açıkkollu'nun eşi Mümüne Açıkkollu hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanık Mümüne Açıkkollu'nun ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğu belirtildi. Kamudan ihraç edilen ve 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Açıkkollu’nun, küçük yaşta çocuğunun olması sebebiyle adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.