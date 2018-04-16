Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada partililere hitap eden Başbakan Yıldırım, döviz kurlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgeyi ve dünyayı saran belirsizlik ortamının küresel piyasaları olumsuz etkilediğini vurgulayan Yıldırım “Son haftada yaşadığımız gerilim, neredeyse ‘yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?’ sorusunu gündeme getirdi. Bunun küresel, bölgesel, ekonomik sonuçları oldu. Geçen hafta mesela İran parası yüzde 48, Rusya parası ise yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler, ‘Türkiye ekonomik krize gidiyor, bu hükümeti bir daha bu işin üstesinden gelemez’ diye başladılar kampanya yapmaya. Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir muhalefet anlayışının Türkiye’ye bir gelecek vaat etmekten uzak olduğunu bir kere daha gördük. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse, zil takıp oynayacaklar. Ama yağma yok Türkiye istikrar ve güvenle konularına hâkimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de, ekonomi yönetimi de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle tedbirleri çok gördük. 16 senede küresel türbülansların içerisinden ülkemizi selamete çıkararak bugünlere geldik. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor. Dünyada kriz devam ederken ‘Türkiye’ye ne oluyor’ diye bazılarının canı sıkılmış olabilir. Onların canlarını sıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.