Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti ile MHP’de büyük coşku vardı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş “Bütün olumsuzluklara rağmen, bütün dışarıdan kaynaklı Türkiye aleyhine yapılmış operasyonlara rağmen böyle bir sonuç büyük bir başarıdır” dedi. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin köyünde dahi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önde çıktığını belirten Elitaş “Bu büyük bir teveccühün sonucu. Bu başarı halkla bağ kurabilen, bütünleşebilen yıllardır bu ülkeye hizmet etmiş bir siyasi liderin aldığı başarı” diye konuştu. MHP’nin aldığı oyu da değerlendiren Elitaş, şöyle devam etti: MHP hakkında bugüne kadar yapılan yüzde 3-4 oranında oy alacağı yönündeki yorumların tamamının mesnetsiz olduğu, FETÖ’nün yaygınlaştırdığı bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı. Bu algıyı, yalanı, gerçek gibi söyleyen ve kendini dindar gösteren ama arkalarından bir şeytani aklın olduğunu gören FETÖ’cüler yapmaya çalıştı.



MAHİR ÜNAL’DAN UYARI

Genel Merkez binası önünde seçimlere yönelik açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise, şunları kaydetti: Yeni yönetim sistemimiz ülkemize hayırlı olsun. Türkiye’nin kurumlarının meşruiyetini sorgulamak, bunlar üzerinden oluşturulacak bir şaibe ve itibarsızlaştırma her şeyden önce birliğimize, beraberliğimize zarar verecek huşulardır. Bazı kurumlarımızın bizzat hedef alınarak tehdit edilmesi ağır sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu, unutulmamalıdır ki tahriki yapan siyasilerin ve adayların sorumluluğudur. Kullanılan bütün oylar AK Parti hükümetinin teminatı altındadır.