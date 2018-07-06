Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti’de, sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkılmasına rağmen yüzde 7’lik oy kaybıyla ilgili ana kademe, kadın ve gençlik kolları saha çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda milletvekilleri ve adaylar, teşkilat başkanları, il kadın ve gençlik kollarından raporlar istendi. Raporlarda, seçim çalışmaları için sahada olan milletvekilleri ve adaylardan seçim çalışmalarını ve çalışmalar sırasında teşkilatların performansını değerlendirmeleri istendi. Ayrıca belediye başkanlarını seçim çalışmalarındaki performansları da soruldu.



EKSİKLER SORULDU

Seçim sürecinde yürütülen kampanyaların ve söylemlerin etkileri değerlendirilirken; teşkilatlara “Eksik kalındığını düşündüğünüz yönler nelerdir”, “Hangi güçlüklerle karşılaştınız?”, “Sahadayken halktan ne gibi sorular geldi?”, “AK Parti’nin neden oy kaybettiğini düşünüyorsunuz?” gibi sorular yer aldı.



“YEREL”E YOL HARİTASI

Seçim İşleri Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurullar tarafından istenen raporlar AK Parti’de tek tek değerlendirilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda eksik ve hatalar tespit edilecek. Böylelikle yerel seçimlerde benzer hataların yapılmasının önüne geçilecek.