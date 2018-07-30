Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’de başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarında son viraja girildi. CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde sona gelindi. Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay talebiyle başlanan 15 günlük imza süreci bugün saat 17.30’da sona eriyor. “Değişim ve Umut Kurultayı” için yeterli sayıda imza topladıklarını duyuran muhaliflerin, imzaları bu hafta içinde Genel Merkez’e teslim etmeleri gerekiyor. Parti Tüzüğüne göre Genel Merkez’e teslim edilen imzaların MYK üyelerince incelenmesinin ardından yeterli imza toplandığına karar verilirse Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde kurultay çağrısı yapması gerekiyor. Kurultay tarihi olarak muhalifler 9 Eylül olan partinin kuruluş yıl dönümünü işaret ederken, kulislerde kurultay için gerekli imzaların toplanması durumunda Kılıçdaroğlu’nun daha erken bir tarihte kurultay çağrısı yapabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan kulislerde olağanüstü kurultaya gidilmesi hâlinde kurultayın “oldukça hareketli ve sert geçeceği” yorumları da yapılıyor.

1250 delege imza vermezse çekilirim

Dün akşam bir televizyon kanalında konuşan Muharrem İnce, kurultay çağrısını tekrarlayarak, "Yarın 1.250 delege imza vermezse, ben çekilirim kenara. 1.250 delegemimiz bu akşam şuna karar verecek; 'bizim hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmek mi, yoksa CHP'yi mi yönetmek, ya da Beşiktaş, Çankaya, Kadıköy'ü yönetmek mi?” dedi. İnce şöyle devam etti: “Anadolu'da 100 milletvekili geziyor. 'İmzanı geri al' diye baskı yapıyorlar. Bunları sadece Genel Başkan'a gösteririm. Ses kayıtları, mesajlar var. Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak.”