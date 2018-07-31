Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



CHP’de, 24 Haziran seçimlerinin ardından seçimli olağanüstü kurultay için Muharrem İnce’ye yakın isimlerin 16 Temmuz’da başlattığı imza verme süreci dün itibariyle sona ererken, delegeler dün saat 17:30’a kadar noter huzurunda imza verme işlemini sürdürdü. CHP’li muhaliflerin kurultay için yeterli sayıyı bulamadığı iddia edildi. CHP Parti Meclis Üyesi Gaye Usluer “Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü genel merkezimize teslim edeceğiz” dedi. Muhalif kanat delegelerden imza toplama süreciyle uğraşırken, Genel Merkez de hareketliydi. Olağanüstü kurultay gündemi ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) muhaliflerin imza süreci masaya yatırıldı.



KURULTAY İHTİMAL DÂHİLİNDE

Yaklaşık 4 saat süren MYK toplantısında muhaliflerin imza toplama süreci değerlendirilirken, toplanan imzaların Genel Merkez’e teslim edilmesi ile bundan sonra izlenecek yol haritasının da ele alındığı bildirildi. Muhalifler, partiyi olağanüstü kurultaya götürecek yeterli sayıda imza ulaştığını açıklasa da parti yönetimi toplanan imzaların daha az sayıda olduğu görüşünü sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre MYK’daki ağırlıklı görüşün yerel seçimler yaklaşırken olağanüstü kurultay tartışmalarının partiye zarar vereceği olsa da kurultay ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu belirtiliyor.



TEZCAN: SAYILARI YARIŞTIRMADIK

MYK devam ederken açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu’nun da değişimden söz ettiği hatırlattı. Olağanüstü kurultay taleplerini değerlendiren Tezcan, “Bu konuda sayıları hiç yarıştırmadık. Sayılar üzerinden konuşmayacağız. Henüz gelen rakam yok çünkü kendileri alıp getireceklerini söylüyorlar. Süresinde eğer yeterli imza olursa ne yapacağımızı söyledik, tüzükte nelerin yapılacağı yazılıyor. Tüzüğün dışına çıkmak gibi bir irademiz olmamıştır olmayacaktır” ifadelerini kullandı.



GERİ SAYIM BAŞLADI

16 Temmuz’da resmen başlayan iki haftalık imza toplama sürecinin dün itibariye sona erdi. Toplanan imzaların parti tüzüğüne göre, önümüzdeki pazartesi gününe kadar CHP Genel Merkez’ine teslim edilmesi gerekiyor. Genel Merkez’e teslim edilen imzaların MYK üyelerince incelenmesinin ardından yeterli imza toplandığına karar verilirse Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun en geç 45 gün içinde kurultay çağrısı yapması gerekiyor. Kurultay tarihi olarak muhalifler 9 Eylül partinin kuruluş yıl dönümünü işaret ederken, kulislerde kurultay için gerekli imzaların toplanması durumunda Kılıçdaroğlu’nun daha erken bir tarihte kurultay çağrısı yapabileceği yorumları da yapılıyor.



İNCE’DEN TAAHHÜTNAME

Muharrem İnce, dün notere giderek taahhütname imzaladı. Noter çıkışında basın mensupların açıklamalarda bulunan ve soruları cevaplayan İnce “Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime, noterden taahhütname verdim” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadığını hatırlatan İnce, şunları kaydetti: Beş yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olmayacağı kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız, derdimiz geleceğimiz, derdimiz memleket. Bunu taahhüt ettim..

Söylediklerini ispat etmeyen şerefsizdir

CHP’de kavga giderek büyüyor. Bir yandan olağanüstü kurultay için Muharrem İnce taraftarlarının tartışmaları bir yandan da İnce ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan arasında iftira kavgası sürüyor. Muharrem İnce önceki akşam katıldığı televizyon programında ‘24 Haziran gecesi insanı içine çıkamayacak durumda olduğuna’ ilişkin söylentinin Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından dolaşıma sokulduğunu iddia etti. Bu iddiaya cevap veren Özkan “Sadece ‘sıradan ve kaba’ değil, Muharrem İnce’nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur” dedi. Özkan, İnce hakkında attığı tweetten ötürü pişman olmadığını da sözlerine ekledi.

Kurultay mesaisinde beyin kanaması geçirdi

CHP’de olağanüstü kurultay amacıyla imza toplayan gruba yakınlığı ile bilinen Edirne Milletvekili Erdin Bircan, delegelerle görüşme amacıyla Iğdır’a gitti. Çalışmalarını sürdüren Bircan aniden fenalıştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan CHP’li vekil, ameliyata alındı. Operasyon hakkında bilgi veren Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Gereken her şey yapılıyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın talimatıyla hastaneye takviye amaçlı cerrah gönderildi” dedi. Iğdır İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol da helikopter ile alanında uzman cerrah ve sağlık ekibinin Iğdır’a gönderildiğini bildirdi.

Sonuçlar için CHP biraz daha bekleyecek

CHP’li muhaliflerin topladıkları imzaların Genel Merkez’e teslimi için bir haftalık süre bulunuyor. Tüzük gereği verilen bu bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. Parti kulislerinde ise tüzük gereği tanınan bu sürenin, imza toplayanlar ile Genel Merkez arasında “notere giden ancak belgesini ulaştırmayan delegeleri ikna amaçlı kullanılacağı” gerekçesiyle tam bir “taktik savaşı” şeklinde geçeceği değerlendirmesi yapılıyor.



İŞLEME KONULMUYOR

Olağanüstü kurultay talebiyle notere giden bir delege verdiği dilekçeden üç nüsha alıyor. Üç nüshadan birisi delegede kalırken, diğer ikisi Genel Merkeze ve imza toplayanlara gönderilmek zorunda. Ancak, kurultayın toplanıp toplanmayacağı imza sayısı netleşmeden belirlenemeyeceği için çoğu delege söz konusu nüshayı ilgili tarafa göndermiyor. Nüsha ulaşmadığı için de işleme konamıyor. Yani CHP’de aslında sonucu görebilmek için bir hafta daha beklemek gerekiyor.

İstanbul’a adaymış!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) adayının bir an önce belli olması gerektiğini kaydeden Tekin “Görev düşerse hazır olduğumu net bir şekilde ifade ediyorum” ifadelerini kullandı. Tekin adaylığını genel merkez yöneticileriyle paylaşmadığını söyleyerek “Böyle bir ortamda buna ihtiyaç duymadım” dedi. Tekin, CHP’deki genel başkanlık yarışı içinse “Benim için kim olduğu fark etmez” diye konuştu.