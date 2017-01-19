Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yüksek lif ve karbonhidrat içeriği sayesinde doygunluk hissi veren kestanenin, diyet yapanlar için iyi bir alternatif olduğunu söyleyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan “3 orta boy kestane, 1 dilim ekmeğe eşittir. Badem veya fıstıktan yüzde 50 daha az yağlı bir içeriğe sahip olduğu için diyetlerde kuruyemiş olarak tüketilebilir. Badem ve fındık gibi glutensiz olduğundan, gluten hassasiyeti, çölyak veya buğday alerjisi olanlar da rahatlıkla yiyebilirler. Ancak yine de özellikle diyabetiniz varsa kestane tüketirken dikkat edin ve aşırıya kaçmayın” diyor.