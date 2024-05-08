AstraZeneca, Covid aşısını geri çekme kararı aldı!

Covid aşısı kalp krizi ve kanseri artırdı mı?

Covid aşısı kalp krizi ve kanseri artırdı mı?

İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, Covid aşısını geri çekme kararı aldıklarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada kararın gerekçesi de yer aldı.

İngiliz ilaç devi, düşen talep ve güncellenmiş aşıların fazla olması sebebiyle ürettikleri Covid aşısını dünya çapında geri çekeceklerini açıkladı.

TOPLU DAVA AÇILDI!

AstraZeneca, geçtiğimiz günlerde Covid aşısının çok nadir görülen bir yan etkiye sebep olabileceğini ilk kez mahkeme belgelerinde kabul etti. Şirket, Covid aşısıyla ilgili toplu davada birden çok iddiayla karşı karşıya kaldı. Bazıları aşı yüzünden yakınlarını kaybettiklerini, bazıları ise aşının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını öne sürdü.

Şirkete karşı ilk yasal süreç Nisan 2021'de aşı olduktan sonra kan pıhtısı nedeniyle beyin hasarına uğrayan ve çalışamayan iki çocuk babası Jamie Scott tarafından başlatılmıştı.