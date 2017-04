Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Shiffa Home Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy bitki çaylarının kullanım yöntemleri ve faydalarına ilişkin tüyolar verdi. Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan bitki çaylarının şimdilerde yaygın bir şekilde kullanıldığını söyleyen Gülsoy, “Dünya’da doğal ve sağlıklı ürünlere ilgi giderek artmaktadır. Dolayısıyla bitki çaylarına olan ilgide son 10 yılda yüzde 50’nin üzerinde büyüme gösterdi. Önceleri evde hazırladığımız doğal bitki çayları modern hayatın zamanımızı kısıtlamasıyla zor gelirken, günümüzde istediğiniz karışımları poşet çay formunda bulmak mümkün” dedi.



Doğal bitki çaylarının birçok açıdan koruyucu olduğunun altını çizen Gülsoy, “ Soğuk algınlığından strese, cilt bakımına kadar birçok faydası bulunur. Bitki çayları kullanım kolaylığıyla da hemen hemen herkesin evine girmiştir. Her bitkinin kendine has olan faydalarından yararlanmak gerekir” diye konuştu. Bitkilerin insan vücudu üzerindeki etkilerinin tartışılmaz olduğunu ifade eden Gülsoy, Sağlığı korumanın en keyifli ve kolay yolu olan doğal bitki çaylarının pek çok faydası olduğunu belirtti.



Gülsoy bitki çaylarının faydaları ve kullanım şekilleriyle ilgili şunları söyledi:



“Yeşil çay; Dünyada tüketimi ilk sıradadır. Güçlü bir antioksidan olmasının yanında metabolizmayı hızlandırmaya ve kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur. Günde 2-3 bardak yeşilçay içebilirsiniz.

Form çayları; İçerisinde rezene, ardıç meyvesi, barut ağacı tohumu, kayısı içeren çaylar lifli içeriği sayesinde tok tutmaya yardımcı olur ayrıca bağırsak sisteminizin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Sarı Kantaron; Dünyanın birçok yerinde bilinen ve tüketilen sarı kantoran tam bir doğal antidepresandır. Kan sulandırıcı veya herhangi bir antidepresan ilaç kullanmıyorsanız her gün 1 bardak içebilirsiniz.

Emziren anneler için; Anne sütü özeldir ve anne sütü ile beslenen bebeklerin de bağışıklık sistemi daha kuvvetlidir. Rezene, anason, ısırgan içeren çaylar annede süt verimliliğini arttırırken çocuğunda gaz problemleminin giderilmesine yardımcı olur.

Adaçayı; Ağız, boğaz, bademcik sorunlarına karşı gargara şeklinde kullanılabilir. Özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde günde 1 bardak içilmeli.

Yakıotu; Prostat sorunlarının giderilmesine karşı bir ürün istiyorsanız yakı otu çayını mutlaka tüketmelisiniz. Yakıotunu, ısırgan, cüce palmiye bitkileri ile karıştırarak da kullanabilirsiniz.

Zencefil; Hindistanın evrensel ilaç olarak kabul ettiği zencefil özellikle soğuk algınlığı durumlarında ve mide bulantılarına karşı kullanılabilir. Zencefili, tarçın, adaçayı, okaliptus yaprağı ve hatmi ile karıştırarak kullanabilirsiniz”.