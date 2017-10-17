Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Vücuda faydalı canlı mikroorganizmalar olan probiyotiklerin, antibiyotik kullanımına bağlı ortaya çıkan ve çocukluk çağında görülen ishallerin tedavisinde etkili olduğu bilimsel çalışmalarla belirlendi. Hacettepe Üniversitesi (H.Ü) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal “Son yıllarda yapılan çalışmalarda şişmanlık, zayıflık, bağışıklık sistemi, alerjilerle bağırsaktaki mikrop dengesinin yakın ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Çeşitli sebeplelerle, özellikle de gereksiz antibiyotik kullanımına bağlı olarak bağırsaktaki denge bozulunca tüm sağlık da bozuluyor” dedi. Dışarıdan alınan prebiyotik ve probiyotikler sayesinde bu dengenin yeniden sağlandığını ve hastalık riskinin azaltıldığına işaret eden Prof. Dr. Ünal “Özellikle çocuklarda antibiyotik kaynaklı ishalin iyileşmesi, mikrobiyotada oluşan denge bozukluğunun çabuk toparlanabilmesi için ağızdan antibiyotik verilmesinin etkinliği klinik olarak ispatlanmış durumda” dedi.