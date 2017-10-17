Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Öğün atlama ve şok diyetlerin sarılık ve ölümle sonuçlanabilen safra yolu iltihabına yol açan safra taşı oluşumuna zemin hazırladığı bildirildi. Safra taşının her yaş grubunda görülebileceğine dikkat çeken Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Dolay “Özellikle sabah kahvaltısını atlayanlarda, profesyonel yardım almadan şok diyetlerle hızlı kilo verenlerde safra kesesi uzun süre kasılmadan beklediği için safra taşı oluşma riski artar” dedi. Prof. Dr. Dolay atlanan öğünlerde 30-40 gram bitter çikolata yiyen ve 1 fincan kahve içenlerde safra taşı oluşumunun azalacağını söyledi.