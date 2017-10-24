Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Bel ve karın bölgesi yağlı olan kişilerin kalp ve damar hastalıkları yanında kronik böbrek hastalıkları açısından da risk altında olduğunu söyleyen Türk Nefroloji Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Siren Sezer “Kilolu kişilerde dikkat edilmesi gereken nokta, iç organ yağlanmasıdır. Yağlanmanın ana sebebi insülin direncidir. Şişman kişilerde böbrek de karaciğer gibi yağlanır. Bu durum kalp ve böbek hastalıklarının riskini artırır. 3.000 hastanın incelendiği, Framingham kalp çalışmasında yağlı böbreği olanlarda hipertansiyon ve böbrek yetmezliği oranları iki katı kadar yüksek bulunmuştur. Şişmanlarda böbrek yetmezliği 3,5 katı kadar, obezlerde ise 7 katı artar” dedi. Prof. Dr. Sezer, elma tipi vücut olarak adlandırılan vücut yağları bel ve karın bölgesinde toplanmış olan kişilerin henüz böbrek hasarı gelişmeden, iç organ yağlanmasını utrason yordamıyla tesbit etmeleri gerektiğini ifade etti.