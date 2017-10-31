Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Yüze tam oturmayan gözlük camları ya da çerçevelerin görme kaybından kronik baş ağrısına kadar hayat kalitesini düşüren birçok probleme yol açabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar “Sırf modelini beğendiğiniz için yüzünüze uygun olmayan gözlük kullanmayın” dedi. Özellikle yüzü normalden geniş ya da dar, burun kökü basık ya da çok yüksek olan

kişilerin kendilerine uyan bir çerçeve bulmakta zorlandıklarını belirten Prof. Dr. Coşar “Yüze uygun olmayan ve tam oturmayan gözlük, burundan aşağı kaydığında camın da merkezi kayar. Bu durum yana, aşağı ve yukarı bakışlarda görüş kaybına yol açabilir ve uzun dönemde kronik baş ağrısına sebep olur” diye konuştu. Prof. Dr. Coşar, optik teknolojisindeki en son gelişmelerle üretilen görüş odaklı 3D basım gözlüklerin yüzü geniş veya çok küçük olan bu hastaların bu problemine çare olacağını söyledi.