Canan Karatay’a göre ‘süper besin’: Kalbi tıkır tıkır, kemikleri sapasağlam yapıyor

Antiinflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen tahin, kolesterol seviyesini düşürüyor ve kalp hastalıkları ile felç riskini azaltmada etkili oluyor. İçeriğinde bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri ise tansiyonu dengelemede önemli bir rol oynuyor.

LİMONLA BİRLİKTE YİYİN: YORGUNLUĞU GİDERİYOR

Tarihi şifa kitaplarında da sıkça yer verilen tahin, limon ile birlikte tüketildiğinde yalnızca enerji verici ve kan yapıcı değil, aynı zamanda yorgunluk giderici etkisiyle de dikkat çekiyor. Kadın ve erkeklerde doğurganlığı artırıcı özelliği bulunan tahin, kısırlık riskinin azaltılmasına da katkı sağlıyor.

CİLDİ GENÇ VE SAĞLIKLI TUTUYOR

Zengin B vitamini içeriği sayesinde hücre yenilenmesini destekleyen tahin, saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı oluyor. Yüksek oranda çinko içermesi ise cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik ederken, kolajen üretimini artırarak cildi daha genç ve sağlıklı tutuyor.

Tahin üretiminde kullanılan susam tohumları; E vitamini, B vitamini, amino asitler, mineraller ve yağ asitleri açısından son derece zengin. Bu bileşenler, cildin erken yaşlanmasını önlemede etkili bir koruma sağlıyor.

HAFIZA GÜÇLENDİRİCİ ETKİYE SAHİP

Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerini barındıran tahin, sinir hücrelerinin sağlıklı çalışmasına katkı sunarken, sinir sistemi üzerinde düzenleyici etki gösteriyor. Düzenli tüketimi ise hafızayı güçlendiriyor ve beyin fonksiyonlarının daha sağlıklı işlemesine yardımcı oluyor.



Kalp sağlığına dost yağ asitleri barındıran tahin; oleik asit (mono doymamış yağ) ve linoleik asit (poli doymamış yağ) sayesinde kötü kolesterolü düşürerek kardiyovasküler sistemi destekliyor.

KEMİKLERİ ÇELİK GİBİ YAPIYOR

Demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi temel mineraller açısından oldukça zengin olan tahin; kemik sağlığından kas fonksiyonlarına kadar pek çok alanda vücuda katkı sağlıyor. Özellikle vegan ve vejetaryen beslenen bireyler için, demir ihtiyacının karşılanmasında önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Ayrıca tahin, içerdiği E vitamini ve güçlü antioksidanlarla bağışıklık sistemini destekliyor, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarların önüne geçiyor.