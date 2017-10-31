Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başhekiminden, hemşiresine, doktorundan aşçısına, işletme müdüründen, banko görevlisine kadar çalışanlarının ortak olduğu, İstanbul Kartal’daki İbni Sina Hastanesinin açılış kurdelesini çocuklar kesti. 56 yatak kapasiteli olan hastanede, 3 ameliyathane, 2 doğumhane, yeni doğan ve erişkin yoğun bakım, görüntüleme merkezi, biyokimya laboratuarının yanı sıra ambulans ve evde sağlık hizmeti de verileceği bildirildi.