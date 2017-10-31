Başhekiminden, hemşiresine, doktorundan aşçısına, işletme müdüründen, banko görevlisine kadar çalışanlarının ortak olduğu, İstanbul Kartal’daki İbni Sina Hastanesinin açılış kurdelesini çocuklar kesti. 56 yatak kapasiteli olan hastanede, 3 ameliyathane, 2 doğumhane, yeni doğan ve erişkin yoğun bakım, görüntüleme merkezi, biyokimya laboratuarının yanı sıra ambulans ve evde sağlık hizmeti de verileceği bildirildi.
Ortakları çalışanları olan hastaneyi çocuklar açtı
31.10.2017 - 07:36 | Son Güncelleme: 31.10.2017 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başhekiminden, hemşiresine, doktorundan aşçısına, işletme müdüründen, banko görevlisine kadar çalışanlarının ortak olduğu, İstanbul Kartal’daki İbni Sina Hastanesinin açılış kurdelesini çocuklar kesti.
Etiketler : İbni Sina Hastanesi,
515711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/515711.aspx
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