Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Boston Üniversitesi Ortodonti Bölümü’nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Elif Keser ve arkadaşlarının bulduğu yeni tedavi yöntemi ile yetişkinler, kısa sürede inci gibi düzgün dişlere sahip olabiliyor. Kendi geliştirdiği Piezzo Cerrahisi adı verilen yöntemi anlatmak üzere Türkiye’ye gelen Dr. Keser, normalde 1 yılda bitecek işlemin yeni yöntem sayesinde 6 ayda tamamlanabildiğini söyledi. Ortodontik tedavi gören hastalarda, özel bir cihaz yardımıyla tedaviyi hızlandırmak için çene kemiğinde belirli alanlarda mikro çatlaklar oluşturulduğunu anlatan Dr. Keser “Bu şekilde kemiğin iyileşme moduna geçmesini sağlıyoruz. Bu yöntemi uyguladığımızda hücresel boyutta medyana gelen değişiklikler kemiğin yapısını geçici olarak etkiliyor ve dişler çok daha hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla bu işlem uygulandığında ortodontik tedavi süreci yarı yarıya düşüyor” dedi. Özellikle yetişkin hastalarda Orthero Guide adını verdikleri 3D görüntüleme sistemini kullanarak kusursuz sonuçlar alınabildiğini belirten Dr. Keser “Bu tekniği 16 yaş ve üstü yetişkinlerde uyguluyoruz. Bu sırada dişlerdeki eksiklikleri, kaplamaları da tamamlamak mümkün oluyor” diye konuştu.