Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyot yetersizliğinin guatr, büyüme ve gelişme geriliği, çocuklarda zekâ geriliği ve aynı zamanda yetişkinlerde aşırı zayıflık ya da şişmanlığa sebep olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci “İyot eksikliği özellikle çocukluk, gebelik ve emzirme dönemlerinde çok daha fazla önem taşır. Bu dönemlerde mutlaka yeterince iyot alınması gerekir” dedi.

Yeterli iyot alabilmek için, iyotlu tuz kullanılması gerektiğini ancak aşırı tuz tüketiminin başta yüksek tansiyon olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açabileceğini anlatan Doç. Dr. Sirkeci “En iyi iyot kaynağı balık ve deniz ürünleridir. Özellikle ton balığı, mezgit, derin deniz ve soğuk su balıklarında yoğun iyot bulunur” dedi. Doç. Dr. Sirkeci, tiroid bezi normalden fazla hormon salgılayan hastalara ise fazla iyot tüketiminin önerilmediğine de dikkat çekti.