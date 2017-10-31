Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sedefi alevlendiren unsurların başında stresin geldiğini anlatan Türk Dermatoloji Derneğinden Prof. Dr. Erkan Alpsoy “Geçirilmiş enfeksiyonlar da etkilidir. Özellikle streptokok kaynaklı boğaz enfeksiyonları bağışıklık sistemi aracılığıyla, genetik yatkınlığı olanlarda hastalığı başlatabilir veya yeni ataklara sebep olabilir. Ağızdan veya damar yoluyla alınan kortizon, sıtma ilaçları, lityum, tansiyon ilaçlarından beta blokerler, interferon ve bazı ağrı kesiciler hastalığın gelişimine veya şiddetlenmesine yol açabilmektedir” dedi.