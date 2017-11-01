Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlar vatandaşları enfeksiyon hastalıklarına karşı savunmasız bırakan gribe karşı uyararak grip aşısı önerisinde bulundu

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Medicana International İstanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Çeliker Oğul, "Enfeksiyon ortaya çıktığında, uygun tedaviye bir an once başlamak gerekir. Uygunsuz antibiyotik kullanılmamasına özellikle dikkat edilmeli, eğer viral enfeksiyon varsa şikayetleri azaltıcı ilaçlarla ve istirahat ile şikayetler takip edilmelidir. 2-3 günü geçen şikayetlerde mutlaka doktora başvurarak muayene olmak ve yardım almak önemlidir." ifadelerini kullandı.

Günlük stresinizi atmak için mutlaka kendinize keyif alarak geçireceğiniz bir zaman dilimi ayırın. Güneş ışınlarının bize az uğradığı bu dönemde hastalıkları hafife almamak gerekiyor. Bu hastalıklar genellikle enfeksiyon kaynaklı hastalıklar olmakla birlikte, allerjik hastalıkları ve depresyonu da unutmamak gerekir. Havaların aniden ısınıp soğumasıyla ortaya çıkan kısa süreli ısı değişimleri, vücudun adaptasyonunu da zorlaştırır, vücudu strese sokarak savunma sisteminin zayıflamasına neden olur. Böylece enfeksiyonların bulaşma ihtimali de artar. Grip, nezle sinuzit,farenjit,bademcik iltihabı,orta kulak ilthabı,bronşit,zatürre, astım ve KOAH hastalıklarının enfeksiyon nedenli alevlenmesi kolaylaşır."

"Nezle ve grip birbirinden farklıdır"

Gribin belli dönemlerde salgınlar yaptığını hatırlatan Oğul, " Nezle ve grip birbirinden farklıdır, karıştırmayın. Grip ciddi akciğer hastalıklarına ve ölüme yol açabilmesi, ülkeler ve kıtalararası yaygınlaşma özelliğine sahip olması nedeniyle soğuk algınlığından ve diğer solunum sistemi hastalıklarından farklıdır." uyarısında bulundu.

"Hastalığın kuluçka süresi 1-4 gün"

Medicana International İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Uzun ise gribin her yaşta görülebilen bir hastalık türü olduğunu belirterek, "Virüsün birçok alt tipi vardır. Bir dönemde bu tiplerden biri veya birkaçı ile salgınlar olabilir. Grip virüsünü alan bir kişi hastalığın bir gün öncesinden başlamak üzere ve hastalandıktan yedi veya daha fazla gün boyunca başkalarına hastalığı bulaştırmaya devam edebilir. Hastalığın kuluçka süresi 1-4 gündür. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, eklem-kas ağrısı, baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk en dikkati çeken yakınmalardır." bilgilerini verdi.

Grip aşısı, kış aylarının başlangıcında kuzey yarım kürede yaşayan insanlara yapılır. Bu genelde eylül, ekim ve kasım aylarıdır. Ayrıca mart, nisan ayında ikinci salgın dönemi olabileceğinden bu dönemde yaptırmayanlara kış aylarında da aşı yapılabilir."