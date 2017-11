Türkiye Gazetesi

Sağlıklı bir bebek sahibi olmak her anne adayının en büyük dileğidir. Bebeğinizi sağlıkla kucağınıza almak için özellikle yediklerinize dikkat etmeniz gerekir. Peki gebelikte ne yenilir ne yenilmez, sigara kullanan kadınlar ne yapmalı, tatlı tüketimi bebeğe zarar verir mi, içecek olarak neler tercih edilir kısacası hamileyken beslenme düzeninizi neler etkiler sizler için bu soruların cevaplarını hazırladık. Bebeğini kucağına alacağı günü bekleyen tüm anneler bu habere bir göz atın isteriz. Bebeğin gelişiminde en önemli etkenlerden biri de anne adayının gebelik süreci boyunca doğru beslenmesi olduğunu söyleyen Hisar Hospital Intercontinental Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu Yıldırım, bu nedenle hamilelik döneminde tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler hakkında açıklama yaptı.



Şeker içeren her türlü besin bırakılmalı

Pasta, şekerleme, şerbetli tatlılar, hamur işi, fast food gibi yiyecekler fazla tüketilmemesi gerektiğini belirten Dyt Yıldırım, “Çünkü hızlı kilo alımına yol açabilirler. Özellikle gebelikte çıkabilen şeker hastalığı açısından, hızlı kilo almak riskler taşımaktadır. Cips, bisküvi gibi hazır yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bunun yerine, evde kendi yaptığımız, patlamış mısır, yufka cipsi, leblebi, fındık, ceviz, badem gibi sağlıklı atıştırmalar önerilmektedir. Rafine şeker yerine çikolata miktarına dikkat ederek, yüksek kakao içeren çikolataları tercih edebilirsiniz (yüzde 70 ve üzeri kakao içermeli). Gebelik döneminde ayda ortalama 2 kilo alınması doğaldır. Ancak daha fazlası kan şekerinde de düzensizliklere yol açacaktır” dedi.



Sigara kullanımı sonlandırılmalı

Tatlandırıcı ve light, diyet türü yiyecekler ve içecekler katkı maddesi fazla içerebileceği için tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Dyt Yıldırım, “Sigara ve alkol tüketilmemelidir. Gebelikte alkol ve sigara kullanımı FAS Sendromu (doğumsal kusur) adı verilen, bebekte ciddi sağlık sorunları oluşturan bir hastalıklar zincirine yol açmaktadır” şeklinde konuştu.



Hiçbir ürünü çiğ olarak tüketmemeye özen gösterilmeli

Çiğ köfte, çiğ et vb. ürünler yenilmemesi gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu Yıldırım, “Bu yiyecekler, katkı maddeleri, parazit ve enfeksiyon kaynağı olabileceği için tüketilmemelidir. Sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri önerilmemektedir. Çünkü hem doymuş yağ hem de katkı maddesi içeriği fazla olabilmektedir. İyi pişmemiş yumurta ve mayonezli yiyecekler de enfeksiyon kaynağıdır. Ayrıca hamilelikte yumurtayı tam pişmiş yememiz gereklidir. Az pişmiş yumurta tüketerek, yumurtada bulunan biotin adlı vitaminin emilimini engellemiş oluruz. Pastörize edilmemiş sütler de asla içilmemelidir. Yine çiğ süt, çiğ sütten yapılan peynir, ciddi geçmeyen enfeksiyonlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.



Konserve ve az pişmiş deniz ürünlerini tercih edilmemeli

Konserve balık tüketmeyi sınırlandırmak gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldırım, “Ağır metal içeriği fazla olabilir. Bunun yerine küçük balıkları ya da levrek, sardalye, uskumru gibi taze ve mevsimine uygun balıkları tercih edin. Midye, istiridye, karides gibi çiğ ve az pişmiş kabuklu deniz ürünleri yemeyin. Çiğ deniz ürünleri zehirlenmeye neden olabilir ve yine bu gıdalar, doymuş yağı ve ağır metal içeriği yüksek yiyeceklerdir. Et ve tavukları, hiç pembelik kalmayana kadar iyice pişirmelisiniz. Buzluktan çıkan etleri, dışarıda bekletip, sonra tekrar buzluğa atmak yine gıda zehirlenmeleri için risklidir” dedi.



Probiyotik içeceklere yemeklerde ağırlık verilmeli

Hazır meyve suları, yerine kendi yaptığınız meyve sularını tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldırım, “Yine meyveli veya boyalı süt ürünleri, örneğin, meyveli süt, yoğurt, kefir gibi, fazladan şeker içerebileceği için, sade olanları tercih edilmelidir. Turşu tuz içeriği yüksek bir gıdadır. Ancak bunun yanında probiyotik yani dost bakteriler de içerdiği için, abartıya kaçmadan tüketmekte fayda vardır” diye konuştu.



Bitki çayları seçerek tüketilmeli

Bitki çayları, gebelikte çekinilen bir konu olduğunun altını çizen Dyt. Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: “Örneğin, yeşil çay hem kafein hem de kan sulandırıcı maddeler içerdiği için gebelikte çekinilmesi gereken yiyeceklerdendir. Yine ada çayı da ilaç etkileşimi olduğundan önerilmez. Bunun yerine ıhlamur, kuşburnu, elma gibi meyve çayları tercih edilmelidir. Çay ve kahve, kafein içeriği nedeniyle tüketimi sınırlandırılmalıdır. Günde 1 kahve + 2 açık çayı geçmemeniz önerilmektedir”.