Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Akut karaciğer yetmezliği olarak tarif edilen ve aniden gelişen karaciğer yetmezliğinin sebeplerinden birinin de bilinçsiz ilaç ve bitkisel ürün kullanımı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yalçın Polat “Basit bir grip ya da nezle için kullandığımız ilaçlar, içeriğini bilmediğimiz protein tozu şeklindeki takviyeler, eczanelerde satılan Sağlık Bakanlığının onaylamadığı bitkisel ürünler, aktarlarda satılan bitkilerden yapılan ve ilaç olduğu iddia edilen maddeler karaciğer yetmezliğine götürebilir. Besinler içerisinde en tehlikeli olanı mantarlar. Belirli mevsimlerde mantar zehirlenmelerine bağlı karaciğer nakillerini çok sık yapıyoruz. Komşunuzdan, akrabalarınızdan adını duyduğunuz, doktorun tavsiye etmediği hiçbir ilacı içmeyin. Bazı kişilere hiçbir zararı olmayan bir ilaç ya da ürünün bir dozu bile aniden sizi karaciğer yetmezliğine götürebilir” dedi. Karaciğerin vücudun fabrikası olduğunu ve bedene giren her maddenin karaciğer tarafından işlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Polat “Karaciğerin yüzde 10’u bile çalışsa kişi hayatını sürdürebilir. Ancak yüzde 90’ı geçen yetmezliklerle karaciğer nakline ihtiyaç duyuluyor” diye konuştu.