Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnmenin yüzde 80 damar tıkanması, yüzde 20 beyin kanaması şeklinde oluştuğunu ifade eden Haki, "Dünyada yılda ortalama 17 milyon kişi inme geçiriyor. 6 milyon kişi de inme nedeniyle hayatını kaybediyor. Her 6 kişiden biri hayatı boyunca bir defa inmeyle karşı karşıya kalıyor. Ülkemizde de oldukça sık oranlarda inme vakalarını görüyoruz. 2016 verilerine göre, ülkemizde 14 dakikada bir kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiği saptandı." diye konuştu.

Pek çok faktörün inmeye neden olduğunu vurgulayan Haki, şöyle devam etti:

"Genetik faktörler olabilir. Onun dışında yaş önemli bir faktör. Yaş ilerledikçe inme görülme olasılığı artıyor. Hipertansiyon en sık inme nedenleri arasında. Diyabet, kolesterol yüksekliği, sigara, obezite, kalp hastalığı, bunlar da inmenin en sık nedenleri arasında yer alıyor. İnme, kalp krizi gibi acil müdahale gerektiren bir hastalık. İlk 4,5 saat içinde hastaneye gelen hastalara toplardamar yoluyla damar açıcı tedavi uygulanabiliyor. İlk 6 saatte geldiyse anjiyografik yöntemlerle pıhtının çıkarılması yapılabiliyor. 'Endovasküler tedavi' dediğimiz anjiyografik yöntemlerle müdahale, büyük damar tıkanmalarında uygulanan bir tedavi. Hasta ne kadar erken gelirse bu tedavilerin faydası daha fazla oluyor."

Haki, inmenin artık gençleri de tehdit ettiğini belirterek, "İnme her yaşta görülebiliyor ama özellikle 60 yaşın üzerinde çok daha fazla görülen bir hastalık. Son yıllarda gençlerde de oldukça sık oranlarda görülüyor. Özellikle obezite, sigara kullanımı, çeşitli bağımlılık yapıcı madde kullanımları gençlerde de inme görülme sıklığını artırıyor." ifadelerini kullandı.