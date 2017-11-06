Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Onu çok istediniz, çok beklediniz ve işte kavuştunuz. Evet, mutluluğunuzu anlatmaya kelimeler yetmez ama şimdi de endişeler başladı.

Ya iyi bakamazsam?

Bana bir şey olursa bebeğim ne olacak?

İyi beslemeyi becerebiliyor muyum ki?

Uyur da ağladığını duymazsam?

Ve sayılabilecek daha onlarca endişe. Bunlar, bir anne için normal hisler. Elbette dozunda kaldığı sürece...

Bu ve benzeri korkularla bebeğinizi kucağınızdan hiç bırakmamak, gece koynunuzda yatırmak, her ağladığında korkuya kapılmak, ağladığında duymayacaksınız diye geceler boyu uykusuz kalmak... İşte bunlar hiç normal davranışlar değil. Bunlar önce size zarar vermeye başlayacak. Uykusuzluk, kötü beslenme ve sonuçta depresyon ve başına birçok kelime yerleştirilen ‘fobi’ durumları... Mutlaka bebeğiniz doğuncaya kadar onunla ilgili çok şey okudunuz, büyüklerden çok şey dinlediniz. Okumaya ve dinlemeye de devam edeceksiniz ama hem bebeğiniz hem sizin için en önemli unsurlardan olan, beden ve ruh sağlığını yakından ilgilendiren uykuyla ilgili olarak, Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Şükrü Yener’in tavsiyelerini dinleyelim.

Beşik ve yatak seçimi çok önemli

Bebek beşiği ve karyolası seçimi yaparken 5 ana değerlendirme kriteri vardır bunlar; güvenlik, taşınabilirlik, konfor, fonksiyon ve fiyattır. Beşiğin taşınabilir olması önemli fakat hafif malzeme kullanılmışsa tehlikeli olabilir. Bebeğin beşiğe tırmanmaya kalkması halinde kolayca devrilir. Benzer durum katlanabilir beşikler için de geçerli. Yine en iyisi yaş büyüdükçe büyüyebilen modeller olacaktır. Sert köşelerin süngerli koruyucularla kaplanmasında fayda var. Malzeme olarak en sağlıklısının masif ahşap olduğu belirtiliyor. Bu, ortamda küf ve mantar oluşumunu da önler.



YUMUŞAK OYUNCAKLAR

Bebek yatağı olabildiğince boş bırakılmalıdır. Gereksiz süsler, oyuncaklar veya yastıklar bebek için ciddi bir risk oluşturacaktır. Kullanılan örtüler mutlaka hava sirkülasyonuna izin veren ürünlerden olmalıdır. Mesela delikli battaniye veya hava geçirgenliği yüksek pike örtüler kullanılabilir. Ağır yorganlar veya hava sirkülasyonunu engelleyen örtüler kesinlikle kullanılmamalıdır. Yatağın üzerine takılacak sesli oyuncakların yumuşak malzemeden olmasına dikkat edilmeli.

Uykuya hazırlık

Uyku zamanı bebek için sıcak, huzurlu ve konforlu bir süreç olmalıdır. Sessiz ve fazla aydınlık olmayan, güvenliğinin sağlandığı, güneş gören, nemsiz, hava akımı olmayan ve her gün havalandırılabilen bir oda tercih edilmelidir. Oda ısısının 21-25 derece arasında olması yeterlidir. Bebeğinizin odası için ayarlı ışık sistemi tavsiye ediyorum. Uyku zamanı yaklaştıkça ışığı yavaş yavaş azaltıp, sonunda gece lambası moduna geçebilirsiniz.



ALTI ayda ayrılın

İlk 6 ay saf anne sütü alması gereken bebeğin annesine yakın yerde uyuması tavsiye ediliyor. Bu süre bitiminde kendi odasına geçme zamanı da gelmiştir. Aslında ben ilk günden çocuğun kendi odasında uyumasını, bebek uykuya dalıncaya kadar da annenin onun yanında kalmasını tavsiye ediyorum. Böylece bir alışkanlığı terk etmek zorunda kalmayacak, doğrudan odasına ve yatağına alışacak.

Beşikte uyumalı

Çocuk doğar doğmaz anneye verilmeli. Anne de hastaneden eve geçtikten sonra bebeğinin hep yanında olmalı ama bebek mutlaka beşikte uyumalı. Yeni doğan bir bebek asla annesinin koynunda uyumamalı. Birçok bebek ölümü bu sebeple gerçekleşir. Bebek beşiğinde, sere serpe yatmalı. Bebek sırt üstü yatar ama kafası sağ ya da sola dönüktür. Siz onun yatış şekline müdahale etmeyin. ‘Sırt üstü yatarsa kafası düz olur’ düşüncesi yanlıştır. Çünkü o kendisi çevirir.

Yatağa tişört

Bebeği kendi yatağınızda uyutmaya çalışmaktansa, ten kokunuzun sindiği bir eşyayı bebeğin yatağına serin. Annesinin kokusunu duyan çocuk kısa sürede yatağına

alışacak.

Emziğini çıkarın

Bebeğinizi emzik ile yatırmayın. Emzik bebeklerin emme refleksini tatmin etmek içindir, uykuya dalması için değil. Uykuya daldığında emziği çıkarın ki, rahatça

uykuya dalabilsin.