Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de yaklaşık 3 ay önce beyin kanaması sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden iş adamı Harun Talat Yenice’nin organlarını bağışlayan ailesi, bu kararları sonucu yaşama tutunan kişilerin ve yakınlarının yaşadığı sevinci hissedip, acılarını hafifletmeye çalışıyor. Harun Talât Yenice’nin 2 böbrek ve 2 korneası, Eskişehir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla alınarak bekleyen hastalara nakledildi. Eşinin Eşinin sağlığında kıyamadığından izin vermediğinisöyleyen acılı eş Aylin Yenice “Eşimin organları başkalarında yaşıyor. Kendimi daha iyi hissediyorum, herkese tavsiye ediyorum. Ben de organlarımı bağışlayacağım. Eşim çok yardımseverdi, kendinden önce başkalarını düşünürdü. Organ bağışıyla aklımıza gelen, öldükten sonra da hayır duası almaya devam etmesi oldu” dedi.