Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, finansmanı sağlanan işitme cihazları ile ilgili ilk defa yayımlanan İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine İlişkin Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği ifade edildi.

İşitme cihazı raporu olan vatandaşların, daha önce işitme cihazı satın aldığında cihaz bedelini nakit ödedikleri, cihaz bedeli için birçok belgeyi tamamlamalarının ardından SGK'ya müracaat ettikleri ve müracaatın ardından Sağlık Uygulamaları Tebliği'inde (SUT) belirlenen ücretin vatandaşa geri ödendiği hatırlatıldı.

Reçete ve raporla temin

Yürürlüğe giren sözleşmeyle ise ihtiyaç duyulan işitme cihazlarının, ilgili uzman hekimin reçete ve raporuyla ilgili merkezlerden doğrudan temin edilebileceğine dikkat çekildi.

Cihaz bedelinin, sözleşmeli temin merkezine SUT’ta belirlenen miktar üzerinden ödeneceğine işaret edilerek, işitme cihazlarının da reçeteyle eczanelerden alınan ilaçlar, gözlük reçeteleri, ayakta temin edilen hazır ortez/protez reçeteleri ve hasta bezleri gibi ilgili merkezlerden temin edilebileceği kaydedildi.