Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kasım ayı, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenirken; Sağlık Bakanlığı bu yıl da akciğer kanserine dikkat çekmek içim önemli veriler paylaştı. Akciğer kanseri ülkemizde ve dünyada erkeklerde en sık görülen kanser türü olurken; 10 farklı risk grubu da akciğer kanserine sebep oluyor. Bakanlık verilerine göre; akciğer kanserine yakalananların yüzde 90’ı sigaradan kaynaklı. Sigara dumanında 4 binden fazla kimyasal ve 70’den fazla kansere yol açan madde olduğu tespit edilirken; puro içenlerde bu risk 3 kat, pipo kullananlarda 8 kat artıyor. Nargile de akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kansere ve başka hastalıklara yol açıyor.



HAVA KİRLİLİĞİ VE SUDAKİ ARSENİK DE HASTALIK SEBEBİ

Diğer risk faktörleri ise inşaat ve gemi, otomotiv gibi bazı üretim işlerinde çalışan kişilerde mesleksel olarak “asbest liflerine” temas; ev içi radon gazına maruz kalma; uranyum, berilyum, vinil klorid, nikel kromat, kömür ürünleri, hardal gazı, klormetil eterler, petrol ürünleri gibi kansere yol açan kimyasallara maruz kalmak; kişinin kendisinde veya ailesinde akciğer kanseri teşhisi konması; yüksek düzeyde hava kirliliği; içilen suyun yüksek oranda arsenik içermesi; akciğerlere radyasyon tedavisi uygulanması ve akciğerde verem gibi bazı hastalıklar sonrasında kalan yara izi.



PASİF İÇİCİLERDE KANSER TEHLİKESİ

Diğer bir risk faktörü ise pasif içicilik. Başkalarının içtikleri sigara, puro, nargile ve elektronik sigara gibi yanan tütün ürününden kaynaklanan dumanın solunması maruz kalmak, kanser, amfizem ve kalp krizleri gibi birçok öldürücü hastalığa sebep oluyor. Sigara içmeyenlerin sigara dumanına maruz kalması akciğer kanserini yüzde 32 oranında arttırıyor.



DUMANINI BİLE SOLUMAYIN

Bakanlık, akciğer kanserinden korunma yollarını şöyle açıkladı:

¥ Sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmayın.

¥ Başkalarının içtiği veya sigara, puro, nargile, elektronik sigara gibi yanan tütün ürününden kaynaklanan dumanı solumayın.

¥ Başta radon olmak üzere kimyasallara maruz kalmaktan kaçının.

¥ Sağlıklı beslenin. Bazı bilimsel deliller meyve ve sebzeler yönünden zengin olarak beslenmenin akciğer kanserinden korunmada yardımcı olduğunu gösteriyor.