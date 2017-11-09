Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Organ Nakli Koordinatörleri Derneği’nin (ONKOD) Astellas desteğiyle düzenlediği etkinlikte “Organ nakli bir gün sizin için de gerekebilir. Organ bağışı iyiliği bumerang gibi size dönsün, Donörse Senindir!’’ mesajıyla atılan bumeranglar organ bağışının önemine dikkat çekti. Kampanyaya şarkıcı Emre Altuğ da destek verdi. Yaklaşık 30 binkişinin organ beklediğini söyleyen ONKOD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Dr. Eyüp Kahveci, “Bekleme listelerinde bebekler, çocuklar, gençler ve yetişkinler var. Hepsi bağışlanacak uygun organla hayata dönmeyi bekliyor. Ama Türkiye’deki organ bağışındaki sınırlamalar, bekleyen hastaların hayata tutunmasının önünde önemli bir engel olarak karşımızda duruyor. Bekleme listesindeki hastaların yaklaşık 2 binden fazlası maalesef uygun bir organ bulunamadığı için hayatını kaybediyor’’ diye konuştu.