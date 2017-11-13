Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Cilt, saç ve tırnak... Mevsim geçişlerinden en fazla etkilenen organlarımız. Kış dönemine geçiş ise, psikolojik sorunlarla birlikte olduğundan, en büyük problemleri yaşadığımız dönem. Dermatolog Dr. Yelda Bice’nin verdiği bilgiye göre, yaz mevsiminden gün ışığının zararlarına maruz kalmış olarak çıkıyoruz. Cilt nemini kaybediyor, lekelere maruz kalabiliyor. Bu dönemde bir de cilt tipine uygun olmayan ürünler kullanıldıysa gözenekler tıkanıyor ve bütün bu yükleri alarak sonbahara giriyoruz. Ardından da şikâyetler başlıyor. Dr. Yelda Bice, hangi cilt problemine karşı ne yapmak gerektiğini örnekleriyle anlattı bize:

LEKE VARSA: Ciltte leke artışı varsa, önce bu hasara göre tedavi uygulanmalı. Diyelim ki yağlı bir cilt, yaz ürünlerini doğru kullanmadı, cilt temizliğini aksattı. Aşırı yağlanma, akne ya da ciltte kirlenme, siyah noktalar gibi meseleler birbirini izliyor. Öncelikle nemli ürünle başlayabiliriz. Ciltteki probleme göre de tedbir almalıyız.

ÇOK KURUYSA: Kış aylarında ortamlarımızı ısıtıyor, nemini alıyoruz. Bu noktada belki yazın olduğundan daha çok su içmeliyiz. Gün ışığı kışın da var. Cildi güneşten korumalıyız.

VİTAMİN ŞART: Cildimiz için de vitamin şart. Biz cilt altına direkt vitamin vererek koruyucu tabaka oluşturuyoruz. Aslında bir nevi cilt kalitesini artırıyoruz. Mezoterapi, vitamin-nem enjeksiyonu, cilt altında bariyer oluşturuyor ve dış etkenlere karşı koruyor. Yaş sınırı yok. Her yaşta uygulanabilir.