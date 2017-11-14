Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Obezite ile mücadele için çiftlerin hareket etme konusunda birbirlerini teşvik etmeleri gerektiğini söyleyen AİLE Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (ARGEV) Başkanı Dr. Murat Girginer, çiftlerin birlikte yürüyüş ya da diğer egzersizleri birlikte yapmaları gerektiğini ifade etti. ARGEV tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen, ‘Ulusal Aile Hekimleri Kongresi’nde aile hekimlerinin 17 bin 812 hasta üzerinde yaptığı Obezite Araştırması’nın sonuçları ile ilgili bilgi veren Dr. Girginer, “Ülkemizde neredeyse her iki kişiden biri şişmanlıkla mücadele ediliyor. Obezitenin en önemli sebebi hareketsizlik ve yüksek kalorili beslenme. Ayrıca, stres de obeziteyi artırıyor” dedi.