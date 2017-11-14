Obezite ile mücadele için çiftlerin hareket etme konusunda birbirlerini teşvik etmeleri gerektiğini söyleyen AİLE Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (ARGEV) Başkanı Dr. Murat Girginer, çiftlerin birlikte yürüyüş ya da diğer egzersizleri birlikte yapmaları gerektiğini ifade etti. ARGEV tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen, ‘Ulusal Aile Hekimleri Kongresi’nde aile hekimlerinin 17 bin 812 hasta üzerinde yaptığı Obezite Araştırması’nın sonuçları ile ilgili bilgi veren Dr. Girginer, “Ülkemizde neredeyse her iki kişiden biri şişmanlıkla mücadele ediliyor. Obezitenin en önemli sebebi hareketsizlik ve yüksek kalorili beslenme. Ayrıca, stres de obeziteyi artırıyor” dedi.
Eşinizle birlikte yürüyün
14.11.2017 - 07:51 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 07:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ARGEV Obezite Araştırması’nda evlilerde obezite görülme riskinin bekârlara oranla 1,5 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Etiketler : ARGEV,
519371 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/519371.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER