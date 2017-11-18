Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalları tarafından “Çocuklarda Sağlıklı Beslenme, Güçlü Bağışıklık” konulu bir konferans düzenlendi.



Düzce Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk ile Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu bağışıklık sistemini koruma ve sağlıklı beslenme konularında çocukları bilinçlendirdiler.



İlkokul 1-2-3’üncü sınıf öğrencileri ile diyabetli çocukların katıldığı programın ilk sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, çocuklarda sağlıklı beslenmenin önemine değinerek, çocukların doğru beslenmesinin bağışıklık sistemlerini güçlendirdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Öztürk, hamburger, cips, çikolata, unlu, katkı maddeli ve şekerli yiyeceklerin bağırsakları etkileyerek, faydalı mikropların (mikrobiyotanın) kaybedilmesine, zararlı mikropların üremesine ve çocukların bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına neden olduğunu anlattı. Mikrobiyotanın dengesinin bozulmasının, otoimmun hastalıklara, allerjiye, obeziteye, psikiyatrik hastalıklara, diyabete, kalp-damar hastalıklarına ve nörolojik hastalıklara yol açtığını da vurguladı.



“Sabah kahvaltısı bağışıklık sisteminin gelişimi için önemli“



Programın diğer konuşmacısı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu ise sabah kahvaltısını evde yapmanın çocukların bağışıklık sisteminin gelişimi için son derece önemli olduğunu ifade ederek protein değeri yüksek ürünlerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Okul kantinlerinde doymuş yağlarla yapılan yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Arslanoğlu, poğaça, kraker gibi kızartılmış ürünlerin de çocukların sağlığına zarar verdiğini söyleyerek beslenme konusundaki doğru seçenekleri anlattı.

Gerçekleştirilen sunumların ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin Prof. Dr. Öztürk önderliğinde hazırladığı müzikal oyun sergilendi. Büyük beğeni alan gösteri, çocukların eğlenerek öğrenmelerine katkı sağladı.



Program sonunda çocuklara yönelik yapılan bu etkinliklerin devam edeceğini belirten Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, Düzce’deki bütün okullara ulaşarak çocuklara doğru beslenmeyi daha küçük yaşlarda aşılamak istediklerini ifade etti.