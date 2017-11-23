Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'daki Granada Üniversitesi (UGR) araştırmacıları, aerobik kapasitesi (kalp ve akciğerlerin oksijeni enerjiye dönüştürme kapasitesi) ve motor yetenekleri (hızlı ve çabuk yorulmayan) daha fazla olan çocuklarda beynin korteks kısmındaki gri maddenin de daha fazla olduğunu belirledi. ActiveBrains projesi çerçevesinde yapılan çalışmaya 100'den fazla aşırı kilolu çocuk katıldı. Çalışmayı yöneten Francisco B. Ortega, "Amacımız, hareketli ve normal kilodaki çocukların beyin yapılarının, hareketsiz ve kilolu çocukların beyin yapılarından farklı olup olmadığı ve bu durumun, çocukların akademik performanslarını etkileyip etkilemediği gibi sorulara yanıt bulmaktı. Yanıt kısa ve ikna edici. Evet, çocuklarda hareketlilik, beyin yapısında önemli farklılıklarla bağlantılı ve bu farklılıklar, çocukların akademik performanslarını olumlu etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Hareketliliğin beynin dil ve okuma ile ilgili bölgelerindeki etkilerini de araştıran bilim adamları, motor yetenekleri gelişmiş çocuklarda bu bölgelerdeki gri maddenin daha fazla olduğunu da ortaya çıkardı. Araştırmacılardan Irene Esteban-Cornejo, söz konusu bölgelerdeki gri maddenin daha fazla olmasının çocukların akademik performansını artırdığını söyledi. Esteban-Cornejo, fiziksel hareketliliğin egzersiz yapmakla ilişkili olduğuna dikkati çekerek, "Aerobik kapasite ve motor yetenekleri geliştiren egzersizler, kilolu çocuklarda beyin gelişimini hızlandırmak ve akademik performansı artırmak için kullanılabilir." dedi.



Çalışma, "Neurolmage" dergisinde yayımlandı.