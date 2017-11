Türkiye Gazetesi

Diş neden ağrır bunun bir çok sebebi vardır, peki diş ağrısına ne iyi gelir işte sizler için diş ağrısının nasıl geçeceği ile ilgili derlenen o haber. En çekilmez ağrıların başında gelen diş ağrısı hayatı o an için çekene zindan eder. Peki, en olmadık zamanda gelen diş ağrılarına acil olarak nasıl müdahale edilir diye düşünüyorsanız bu habere dikkat! Aniden bastıran diş ağrısı için ne yapılır, diş ağrı nasış geçer, gece başlayan diş ağrısına nasıl müdahale edilir, her zaman ve her şartta da doktora gitmek mümkün olmayınca ne yapılmalıdır, böyle zamanlar için uygulanabilecek çözümler neler olabilir? İşte size merak ettiğiniz tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası... Diş ağrısı ve çözümüne dair tüm detayları bu haberde mevcuttur. Geceleri başlayan zonklayıcı tarzda diş ağrısının insanı bazen çaresiz bıraktığını söyleyen Estetik Diş Hekimi Can Kelten, şiddetli diş ağrılarının genellikle gece ortaya çıktığını belirtti. Ağrının vücudun herhangi bir bölümünde hissedilen şiddetli ve uzun süreli acı olduğunu söyleyen Estetik Diş Hekimi Can Kelten, “Bizi iç veya dış zararlı etkenlere karşı uyaran bir mekanizmadır. Vücudumuzun kontrolü bizde olsa da bazı dokuların sadece ağrı hissini algılayabiliriz. Ve bu ağrı da bir haberci görevi görür” diye konuştu.



Diş ağrısı neden gece olur?

Dişlerdeki büyük çürük lezyonlarının zamanla derinleştiğini anlatan Estetik Diş Hekimi Can Kelten, “Dişlerin içindeki damar ve sinirlere ulaşır. Kök kanalları enfekte hâle gelir. Bu iltihap kanallara ve kök çevresindeki kemiklere yayılır. Gece baş ve boyun bölgesindeki tansiyon (damar basıncı) yükseldiği için diş ve çevresinde dayanılmaz bir ağrı oluşur. “Nabız atması” gibi tarif edilen bu ağrı bizi uykumuzdan bile uyandırabilir. Yüzde şişlikler ve kızarıklıklara neden olabilir.Başka bir sebebi ise 20 yaş dişleridir. Bu dişler için de ayrı bir tedavi planlanmalıdır” dedi.



Diş ağrılarının gece uykusuz, konsantrasyonu bozduğunu, ağrının o bölgede hoş olmayan bir duyu hali olmasının yanı sıra, dolaşım sistemine, solunuma ve psikolojiye de kötü etkileri de olduğunu ifade eden Estetik Diş Hekimi Can Kelten, “Ağrılı dişlerin çevresinde görülen ödemli ve kızarık bölgelerde dolaşım bozukluğu vardır. Bunun sebebi kan damarlarında oluşan enflamatuvar cevaptır. Aynı zamanda ağrılı durum bizleri psikolojik olarak da kötü etkiler. Günlük aktivitelere ve işimize odaklanmamıza engel olur. Uzun süreli devam ettiği için iş gücünden düşme olur” diye konuştu.



Estetik Diş Hekimi Can Kelten, gece diş ağrılarında ne yapılması gerektiği konusunda ise şunları söyledi; “Genelde derin çürüklerden kaynaklanan kanal enfeksiyonları ile karakterize olan gece ağrıları için acil diş hekimliği hizmeti veren kliniklere başvurmak faydalı olur. Enfeksiyonlu dokuların temizlenmesi ile hızlı bir şekilde ağrıda kesilme yaşanır. Eskiden yapılan ve inanılanın aksine ağrıyan dişlerimizi çektirmek en son başvurulacak yöntemdir. Çünkü güncel tedavilerle hem doğal dişlerimizin ömrü uzatılır hem de dişsiz kalmamış oluruz. Eğer yakınlarımızda acil hizmeti veren bir diş ekimi yok ise, gece rahatsız olmamak için sadece ağrı kesiciler almalıyız.



Gece diş ağrılarına ne yapmamalı?

Antibiyotikleri ağrı kesici olarak kullanmamalıyız. Unutmayalım ki antibiyotikler hekim kontrolünde verilmedikçe kullanılmamalıdır. Aspirin, rakı, kolonya gibi maddeleri yumuşak veya sert dokularımıza direk uygulamamalıdır Çünkü genelde bu gibi maddeler geçici bir rahatlama hissi verse de aslında sadece diş çevre dokularında hafif bir his kaybı oluştururlar. Daha kötüsü uygulandıkları yerlerde de beyaz renkli tahriş olmuş bir doku bırakırlar. Faydadan çok zarar vermiş olurlar.”



Halktan gelen diş ağrısını hafifletecek oneriler

1 - Yatarken yastık kullanın; Diş ağrısı genellikle gece vakti gelir. Ve uzun süre devam eder. Bunun nedeni kan basıncının yatar pozisyonda başa vurması ve çene bölgesinin zonklamasıdır. Çözüm olarak da yüksek bir yastık kullanmak işe yarayacaktır.

2 - Ağrıyan bölgeye buz uygulayın; buz birçok ağrı ve acılı yarada etkin bir çözüm olduğu gibi diş ağrısında da yardımcı faktörlerdendir. Ağrıyan dişin bulunduğu yanağa uygulanan buz mutlaka bir havlu ya da beze sarılmalıdır. Buzun direk teması kötü sonuçlar verebilir.

3 - Aynı şekilde sıcak uygulaması da diş ağrılarını hafifletir. Sıcak su kompresi ve sıcak suyun ağız içinde çalkalanması ağrıyı hafifletmede işe yarar bir çözümdür.

4 - Tuzlu su veya üzüm sirkesi ile gargara yapın; kısa süreli çözümlerden biri olan tuzlu su veya sirke gargarası diş ağrısını dindirmektedir ve en azından bir süre rahatlatır, dişlerin uyuşmasını sağlar.

5 - Oksijenli su ile gargara; Su ile seyreltilen oksijenli su ağızda çalkalanmak suretiyle gargara şeklinde kullanılabilir.

6 - Vanilya, badem, nane ve limon özü ile; zikredilen bitki özlerini bir pamuk yardımıyla dişlerinize sürebilir ve tampon yapabilirsiniz.

7 - Karanfil ve karanfil yağı ile ağrınızı dindirin; Karanfil taneleri ağız kokuları kadar dişleri uyuşturmada da başarılıdır ve ağrıyı hafifletir. Ağrıyan dişin bulunduğu bölgede 4-5 dakika çiğnenen karanfil kısa sürede etkisini gösterecektir. Bir pamuk üzerine eklenerek dişe uygulanan karanfil yağı çok daha etkili bir sonuç verecektir.

8 - Karbonat ile çözüm; karbonat bir miktar ılık suya eklenir ve gargara yapılır. Bir diğer kullanım şekli de ıslak pamuğa batırılarak dişe uygulanmasıdır.