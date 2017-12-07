Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalp krizinde erken müdahale hayat kurtarıyor. Kalp krizinden ölümlerin genellikle hastaların sağlık merkezlerine geç başvurmaları sebebiyle gerçekleştiğini ve ilk 2 saatin çok önemli olduğunu söyleyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Erdim “Kalp krizine bağlı göğüs ağrısı genellikle göğsün orta kısmında baskı ve sıkışma tarzında şiddetli bir ağrı şeklinde tarif ediliyor. Genellikle 20 dakikadan uzun sürüyor veya gidip gelen bir ağrı olarak hissedilebiliyor. Bu ağrı kollara, sırta, boyuna, çeneye ve mide üzerine doğru yayılabiliyor. Yine göğüs ağrısıyla beraber nefes darlığı, hâlsizlik ile baygınlık hissi oluşabiliyor. Özellikle şiddetli göğüs ağrısıyla birlikte soğuk terleme, bulantı ve kusma gibi şikâyetlerin olması durunumunda acilen hastaneye başvurmak gerektiriyor” dedi.