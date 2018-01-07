Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz sirke nedir, faydaları nelerdir, neyden yapılır? soruları son zamanlarda en çok arananlar listesinde yer alıyor. Beyaz sirke diğer üzüm sirkesinden farklıdır. Sağlığımıza faydaların yanında günlük hayatımızda da her alanında kullanılabilir. Kozmetikten sağlığa birçok alanda kullanılan beyaz sirkenin ne faydalarını sizler için derledik... İşte beyaz sirkenin faydaları nelerdir ve neyden yapılır?

BEYAZ SİRKE NEDİR?

Beyaz sirke geçmişten günümüze birçok alanda kullanılıyor. Gerek sağlık konusunda gerekse ev temizliğinde beyaz sirkenin önemi oldukça büyük bir yere sahip. Sağlıklı bir yaşama sahip olmak için sirkenin hayatımızda önemli bir yeri bulunuyor. Ancak biz genellikle üzüm sirkesini kullanıyoruz son zamanlarda ülkemizde de çok fazla kullanılmaya başlanan beyaz sirkenin faydalı ve kullanım alanları çoğu insan tarafından bilinmiyor. Bizde sizler için beyaz sirkenin ne olduğunu, kullanım alanlarını ve beyaz sirkenin faydalarını araştırıp bir araya getirdik.



BEYAZ SİRKENİN FAYDALARI NELERDİR?

Anti-diyabet etkisi

Beyaz sirke, kan şekeri seviyesini korur. Ayrıca, sirkenin içerisinde bulunan asetik asit kan şekerini düşürmeye yardımcı olur ve anti-diyabet özelliğe dayanır. Yediğiniz gıdanın karbonhidratın şekere dönüştürülme sürecini yavaşlatır.

Sirkenin bilmediğiniz faydaları

Kolesterol seviyesini düşürür

Beyaz sirke, vücudunuzdaki trigliserid düzeylerini düşürmeye yardımcı olur. Dolayısıyla, beyaz sirke tüketerek, kalp krizi ve inme gibi yüksek düzeyde kolesterolün neden olduğu bazı sağlık sorunlarını önleyebilirsiniz.

Kalsiyum emilimini arttırır

Kalsiyum vücudumuzun ihtiyaç duyduğu önemli besindir. Kalsiyum ihtiyacını karşılamak için günlük süt tüketmeniz gerekebilir. Bu nedenle beyaz sirkeye ihtiyacınız var. Sirke içindeki asetik asit varlığı, kalsiyumu eskisinden daha fazla emmeye yardımcı olur. Sonuç olarak, beyaz sirke ile kemikleriniz daha güçlü olacak.

Beyin sağlığını geliştirir

Beyaz sirke tüketilmesi beyin sağlığının teşvik edilmesinde bir fayda sağladığı bilinmektedir. Sonuç olarak, bilişsel yeteneği geliştirir ve sfingolipidler adı verilen beyin dokularının önemli yapı taşlarını üretir.

Anti-mikrobik özelliklere sahiptir

Beyaz sirke doğal bir temizlik maddesi olarak kullanıldığından anti-mikrobik özellikler de gösterir. Yemeğinize beyaz sirke eklerseniz asetik, laktik, sitrik, propionik ve tartarik asit gibi organik asitler sayesinde vücuttaki zararlı bakterileri öldürür.

Kalori yakar

Beyaz sirke diyet için iyi bir seçenektir. Dolgunluk hissi vererek kilo vermenize yardımcı olur. Böylece tüketilen yiyecek miktarını azaltacaktır. Salatanıza ekleyeceğiniz 1 çorba kaşığı beyaz sirke kalorili kalmanıza ve yağ alımını azaltmanıza yardımcı olur.

Besin kaynağıdır

Beyaz sirke, B1 vitamini, riboflavin ve mineral gibi yararlı besinlerle doludur. Dolayısıyla, vücudunuzun işlev görmesini desteklemek istiyorsanız, beyaz sirkeyi tüketmelisiniz.

Kanseri önler

Her kadın serviks kanserinden korkar. Bir çözüm olarak, beyaz sirke onu önlemenize yardımcı olabilir. Beyaz sirke içindeki asetik asit servikste bulunur ve kanserli hücreler beyaza dönüşür. Aksine, normal hücreler pembe rengi gösterecektir. Dahası, kolon, akciğer, göğüs, özofageal ve prostat kanseri dâhil olmak üzere bazı kanser türlerinin büyümesinin engellenmesinde rol oynamaktadır.

Siğilleri önler

Beyaz sirke içindeki asetik asit içeriğinin siğillerin geçmesine yardımcı olur.

Kaşıntıları ve sızıları giderir

Beyaz sirke kaşıntı ve ağrı kesici olarak da bilinir. Banyo suyunuza beyaz sirke ekleyin kaşıntılı cildi rahatlatacaktır.

Yanık ve yaralanmaları iyileştirir

Beyaz sirke antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için yaraların neden olduğu yanmanın iyileşmesine yardımcı olur.

Boğaz sorunlarını giderir

Beyaz sirke boğaz sorunları dâhil olmak üzere bazı sağlık sorunlarının iyileştirilmesi faydalıdır. Suya bir çay kaşığı beyaz sirke ekleyerek gargara yapın, boğaz sorunlarınızı hafifleyecek.