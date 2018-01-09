Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göz seğirmesinin önemli problemlerin habercisi olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Barış Sönmez, “Göz seğirmesini sıklıkla aktif hayatın içerisinde, hırslı, mücadeleci ve stresli genç erişkinlerde görülür. Ruhî ve bedensel yorgunluk önemli sebeplerden biridir. Bunun dışında son birkaç hafta içerisinde yaşanan üzüntüler, kafanızı taktığınız ve uykunuzu kaçıran duygusal sıkıntılar da gözlerde seğirmeye sebep olabilir” dedi. Göz seğirmesinin birkaç dakika ya da birkaç gün sürebileceğini hatırlatan Doç. Sönmez, “Seğirmeyi azaltmak için iyi uyumak, gevşeme ve germe egzersizleri yapmak iyi gelebilir. Ayrıca çay ve kahve tüketiminin de azaltılması gerekir. Her iki göz de seğiriyorsa nörolojik bir hastalıktan şüphe edilmelidir” dedi