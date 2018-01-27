Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deri altına enjeksiyonla yapıldığı ve ağrıyı engellediği için halk arasında “migren aşısı” olarak adlandırılan tedavi ile yapılan klinik çalışmalar, tedavinin etkili olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan LİBERTY çalışmasına yeni tedaviyi kullanan hastalarda, plaseboya (boş ilaç) kıyasla, ay içinde migren ağrısı ile geçirdikleri günlerde en az yüzde 50 azalma görüldü. İğne tedavisi migrenin epizodik migren ve kronik migren hastaları üzerinde etkileri araştırılıyor.

Bugüne kadar migren ağrısının ortaya çıkışını önleyecek özgün bir ilaç geliştirilemedi. Hastalar ağrının gelişini önlemek için kalp ilaçları, sara ilaçları ya da antidepresan kullanıyorlar. Bu ilaçların yan etkileri sebebiyle hastaların yüzde 80’ni ilk 1 yıl içinde tedavilerini bırakıyor. Önleme tedavisinde kullanılan ilaçlar, kilo alma, sersemlik, baş dönmesi, bulantı ve konsantre zorluğu ile hastaların tedaviyi terk etmesine sebep oluyor.



AYDA 1 DEFA İĞNE

Novartis tarafından geliştirilmekte olan ve ayda 1 defa kişinin kendi kendine yapabileceği iğne ile migren ataklarının ortaya çıkışı önlenebilecek. Faz 3 aşamasındaki ilaçla yapılan en son klinik çalışmalar hem etkinlik hem de yan etki açısından ilacın başarılı olduğunu ortaya koydu.

Yeni tedavi ile ilgili açıklama yapan Novartis, Nörobilim Geliştirme Başkanı Danny Bar-Zohar, “Migren atakları sırasında CGRP proteini belirgin olarak yükselir, migren ağrısı geçtikten sonra da normal düzeye iner. Geliştirmekte olduğumuz tedavi, CGRP’yi baskılayarak baş ağrısının oluşmasını da engelleyecek. Tedavi, ek olarak güvenlikle birlikte hastanın hayat kalitesini de yükseltiyor” dedi.

Kadınları 2 katı fazla etkiliyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından özürlülük sebepleri arasında 7. sırada yer aldığı açıklanan migren, toplumda sanıldığından da daha yaygın. Çoğunlukla üretici çağ olarak adlandırılan 25-55 yaşları arasında görülen bu baş ağrısı türü, erkeklerin yüzde 20’sini, kadınların ise yüzde 10’unu etkiliyor.

Ülkemizde yapılan bir çalışmada, yaygınlık oranlarının kadınlarda yüzde 21,8 ve erkeklerde ise 10,8 genel popülasyonda ise yüzde 16,8 olarak görülüyor. Genellikle 4-72 saat süren ve tekrarlayan baş ağrılarına genellikle bulantı, kusma, ışığa veya sese karşı hassasiyet eşlik edebiliyor. Hastalar, bu belirtiler sebebiyle günlük hayatlarını sürdüremiyorlar. Birçok kişide ağrı ve diğer belirtiler o kadar şiddetli ortaya çıkıyor ki, sadece karanlıkta yatıp uyumak istiyorlar.

AĞRIYI ENGELLEYEN İLK ÖZGÜN TEDAVİ

Migreni olan kişilerin yaklaşık yarısının reçetesiz kullanılan ağrı kesicilerle kendi kendini tedavi etmeye çalıştığını söyleyen Novartis, Nörobilim Geliştirme Başkanı Danny Bar-Zohar, “Şu an mevcut olan önleyici tedaviler genellikle başka hastalıklar için geliştirilmiş. İğne tedavisi bu alandaki ilk özgün ilaç” dedi.