Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Burçin Keçeci ve Doç. Dr. Levent Küçük'ün tasarladığı "el bileği tümörü sonucu oluşan boşluğu dolduracak ve işlev sağlayacak protez" ilk olarak futbolcu Ali Rıza Turhal'a (21) uygulandı. Protez konusunda bilgi veren Doç. Dr. Burçin Keçeci, hastanın sağ bileğinde kötü huylu bir kemik tümörü ile hastaneye geldiğini, tümörü çıkardıktan sonra bölgede 9 santimlik bir boşluk oluştuğunu anlattı.

Hastaya özel dizayn ettikleri protezi ameliyatla yerleştirdiklerini, ameliyat sonrası 4. günde hastanın el bileğini rahat ve ağrısız hareket ettirmeye başladığını aktaran Keçeci, şöyle devam etti: "Şu an hastamızın rehabilitasyonu büyük bir titizlikle devam ediyor. Bu protezin başarısı aynı hastalığa sahip hastalarımıza umut olacak. Benzeri çalışma modeliyle üniversite-sanayi iş birliği sonucu birçok protezin geliştirmesi ve üretilmesi mümkün olacak. Bu sayede ithal etmek zorunda kaldığımız ürünler ülkemizde üretilebilecek."