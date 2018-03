Türkiye Gazetesi

Bal kabağı yemeden kışı geçirmeyin...

Bal kabağının içeriğindeki besin elementlerinin her birinin bir sürü faydası var.

A Vitamini; Bal kabağının besin değerleri deyince akla ilk gelen vitamin A vitamini. Bal kabağında bulunan beta karoten bal kabağına turuncu rengini veren oldukça güçlü bir antioksidan. Antioksidanlar vücudumuzda oluşan zararlı maddelerin dönüştürülmesinde ve hücrelerimizde olabilecek hasarın azaltılmasında görevli. Beta karoten vücudumuzda A vitaminine çevrilerek işlev görür. A vitamini bağışıklığımız, göz ve cilt sağlığımız için çok önemli işlevleri olan bir vitamin. Yapılan bazı çalışmalar A vitamininin antioksidan etkinliğinin kanserle savaştığını gösteriyor. Tam mevsiminde olan bal kabağını günlük A vitamini ihtiyacınızı karşılamak için öğünlerinize mutlaka ekleyin.

Bal kabağına bulunan faydalı besin elementlerini sıralayacak olursak;

Potasyum; Yüksek tansiyon hastalarında yeterli miktarda potasyum tüketmek, sodyum alımını kısıtlamak kadar önemli. Aynı zamanda potasyum alımı inme ve kalp krizi riskini azaltıyor, kemik mineral kaybını önlüyor, böbrek taşı riskini azaltıyor.

Lif içeriyor; İçeriğindeki yüksek lif miktarı ile kolesterol seviyelerinizi dengeler ve uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur.

Vitamin C ; C vitamini bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirip hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. C vitamini aynı zamanda cilt sağlığı içinde oldukça önemlidir. Cildin gençliğini ve esnekliğini sağlayan kolajen yapımında gereklidir. C vitamininin iyi kaynakları portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi turunçgiller, taze sebze ve meyvelerdir.

E Vitamini; Çok güçlü bir antioksidan. Hücre yapısının bozulmasını engeller ve yaraların iyileşmesini hızlandırır. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. Cildi güzelleştirir.

Bakır; Vücut dokusunun yenilenmesinde ve kemik yapısının sağlamlığının sağlanmasında görevli enzimler için gereklidir. Protein sentezlenmesinde rol oynar. Saç ve deri sağlığı için faydalıdır.

Magnezyum; Cildin, saçların ve tırnakların daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar. Sinir sistemimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. C vitamini ve kalsiyumun etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Demir; Vücudumuz için önemi ve faydaları açısından vazgeçilmez bir mineral. Kanda oksijeni taşıyan kırmızı kan hücrelerinin ve çeşitli enzimlerin üretimi için gerekli. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur.

Bal kabağının besin değerlerine bakacak olursak, bir kase buharda haşlanmış bal kabağı;

49 kalori

1.76 gram protein

0,17 gram yağ

0 gram kolesterol

12 gram karbonhidrat

Bir kase kaynatılmış bal kabağı günlük A vitamini ihtiyacımızın tamamını, C vitamini ihtiyacımızın yüzde 20’sini, E vitamini, potasyum, bakır ihtiyacımızın yüzde 10’unu, demir ve magnezyum ihtiyacımızın yüzde 5‘ini karşılıyor.

Nasıl tüketelim, nerelerde kullanalım;

Bal kabağını öğünlerde pek çok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle tam mevsimindeyken bal kabağı ile öğünlerinizi renklendirin. Değişik çorbalar, salatalar, sebze yemekleri ve hafif tatlıları bal kabağı ile yapabilirsiniz. Bal kabağı ile değişik püreler ve humus da hazırlayabilirsiniz:

Balkabaklı Humus Tarifi

(4 Kişilik) Malzemeler

250 gram nohut

200 gram bal kabağı

2 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz zencefil

Hazırlanışı

Nohudu bir gece önceden bol suyla ıslatın. Sabah nohudun ıslatma suyunu döküp, yeni su ilavesiyle yumuşayıncaya kadar kaynatın. Bal kabağının kabuklarını soyup ufak doğrayın. Küçük bir tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekleyin, kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanmış kabakları soğuyunca haşlanmış nohutla birlikte bir kaba alın. Diğer malzemeleri de ekleyip mutfak robotuyla püre haline getirin.

Nil Şahin GÜRHAN

Beslenme ve Diyet Uzmanı