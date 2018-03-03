Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Süt Konseyi, süt tüketiminin teşvik edilmesi amaıyla bir kampanya başlattı. Kamuoyunu, sağlıklı ve güvenilir süt tüketimi hususunda bilgilendirmeyi hedefleyen “Süt İçiyorum” projesine spor ve sanat camiasından pek çok ünlü isim süt içerek destek verdi. Bu isimler arasında Rıdvan Dilmen, Ceyhun Yılmaz, Serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Müzisyen Doğukan Manço, Oyuncu Başak Sayan, eşi ve bebeği, Oyuncu Seda Demir de bulunuyor. Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, özellikle çocukların süt tüketiminde sıralamanın oldukça gerisinde olduğunu belirterek, “Süt üretimi son on yılda yüzde 70 artarak 20,7 milyon tona ulaştı. 9,1 ton süt sanayiye aktarılıyor, kayıt dışı pazarlanan çiğ süt oranı ise yüzde 56” dedi. Kampanya için hazırlanan www.suticiyorum.com web sitesinde süt tüketiminin kalp sağlığı, bedensel ve zihinsel gelişim, uyku kalitesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine faydaları detaylı

bir şekilde yer alıyor.